Джаред Лето вернется к роли Джокера

Один из самых неоднозначных Джокеров - в исполнении Джареда Лето - снова предстанет перед зрителями. На этот раз появление преступного принца Готэма должно состояться в режиссерской версии "Лиги Справедливости" Зака Снайдера.

По информации The Hollywood Reporter, артист присоединился к досъемкам картины, в которых сейчас также участвуют Бен Аффлек, Рэй Фишер и Эмбер Херд. Как сюжетно будет обосновываться появление Мистера Джея в Snyder Cut, пока неизвестно.

На официальность эта информация не претендует, поэтому можно отнестись к ней с определенной долей скепсиса, так как развитие киновселенной DC пока что можно наблюдать только на бумаге, и выглядит оно не особо убедительно.

Например, не так давно многие авторитетные издания сообщали о том, что участие Майкла Китона в качестве Бэтмена в грядущем "Флэше" - вопрос уже решенный, а авторы проекта даже показывали на DC FanDome совместные концепт-арты двух супергероев. Тогда как сам актер на вечернем шоу Джимми Киммела не стал подтверждать свою вовлеченность, а сказал лишь, что "по этому поводу все еще ведутся переговоры".

Премьера режиссерской версии "Лиги Справедливости" запланирована на 2021 год на стриминговом сервисе HBO Max, более определенной даты до сих пор нет.