Фото: Джаред Лето раскачался для "Трона 3"

Может, и не Кристиан Бэйл, конечно, но все равно заслуживает уважения: 48-летний американский актер и музыкант Джаред Лето для съемок в третьем "Троне" набрал мышечную массу.

Результатом артист похвастался в своем Instagram. Призвав подписчиков тоже заняться физкультурой и спортом. На что подписчики выразили актеру многочисленные респекты: "Хорошо потрудился", - пишут.

Лето подтвердил, что сыграет в "Троне 3" Ареса, одного из ключевых персонажей, в двух первых фильмах линейки не фигурировавшего. Постановкой занимается австралиец Гарт Дэвис (нездоровый сериал "Вершина озера"). Даты премьеры у картины пока нет.