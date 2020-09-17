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Фото: Джаред Лето раскачался для "Трона 3"

Новости
    17.09.2020, 12:15
Текст:   Олег Усков

Может, и не Кристиан Бэйл, конечно, но все равно заслуживает уважения: 48-летний американский актер и музыкант Джаред Лето для съемок в третьем "Троне" набрал мышечную массу.

Фото: kinopoisk.ru
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Результатом артист похвастался в своем Instagram. Призвав подписчиков тоже заняться физкультурой и спортом. На что подписчики выразили актеру многочисленные респекты: "Хорошо потрудился", - пишут.

Лето подтвердил, что сыграет в "Троне 3" Ареса, одного из ключевых персонажей, в двух первых фильмах линейки не фигурировавшего. Постановкой занимается австралиец Гарт Дэвис (нездоровый сериал "Вершина озера"). Даты премьеры у картины пока нет.

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