Магазинам разрешили участвовать в нацпроекте "Производительность труда"

Национальный проект "Производительность труда" начал принимать к участию предприятия торговли и компании с выручкой более 30 млрд рублей в год. При этом в число участников больше не смогут влиться предприятия сферы ЖКХ, рассказал в интервью "Российской газете" замминистра экономического развития Петр Засельский.

"У сферы ЖКХ наш проект массового энтузиазма не вызвал, а в торговле занято чуть меньше половины из 20 тысяч российских средних и крупных компаний - это огромный пласт экономики, - объяснил Петр Засельский. - Во многих регионах, например, в Москве, осталось совсем немного заводов и фабрик, зато удельный вес торговли огромный. Так что замена вполне логичная. В этой отрасли есть свои проблемы: неправильная логистика, не умеют выкладывать товар на прилавки, правильно управлять запасами, сроками поставок".

Работа с крупными компаниями, по словам Засельского, может принести экономике значительный эффект как минимум за счет их масштабов. Чтобы привлечь таких участников, для них предусмотрены специальные условия.

Полностью интервью с Петром Засельским читайте в ближайших номерах "Российской газеты".