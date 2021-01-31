Временно исполняющим обязанности главы федеральной территории "Сириус" назначен Андрей Столяров. Такой указ в субботу подписал президент. Особый статус территории, имеющей собственный бюджет и структуру управления, закреплен в обновленной Конституции. Столяров уже пообещал, что начнет с диалога с жителями.

Андрей Столяров родился в 1980 году, окончил Высшую школу экономики и Лондонскую школу экономики и политических наук. С 2002 года работал в структурах Москомспорта. В 2006-2008 годах - в комитете по телекоммуникациям и СМИ Москвы. С февраля 2011 года до июля 2019 года был заместителем префекта Северного административного округа Москвы. С ноября 2019 года работал гендиректором Фонда "Инновационный научно-технологический центр "Сириус". Входит в резерв управленческих кадров под патронажем главы государства.

"Это назначение - огромный кредит доверия со стороны президента, который только предстоит оправдать", - сказал Столяров. "Важно подготовиться к формированию в сентябре Совета федеральной территории, поэтому в качестве врио главы я без промедления начну выстраивать диалог с жителями, обсуждать развитие первой в России федеральной территории", - заметил он. Эти слова приводит пресс-служба инновационного научно-технологического центра "Сириус".

Столяров пообещал сразу же открыть аккаунт в соцсетях в новом качестве и приступить к работе.

В числе ключевых задач на этот год - выявление проблем, потребностей жителей и подготовка проекта генплана территории, сообщил ТАСС Столяров. В вопросе формирования команды пообещал ориентироваться на специалистов из всех регионов. "У нас в стране есть много молодых, но уже сильных управленцев. Главное, чтобы глаза горели и были готовы работать по 20 часов в сутки", - пояснил он.

В этом году нужно подготовить проект бюджета 2022 года и решить вопросы передачи полномочий от Краснодарского края и Сочи. Руководство "Сириуса" планирует активно привлекать жителей к обсуждению планов развития. "Жители и есть основа управления территорией. Я сам житель федеральной территории", - сказал Столяров. "Будем вместе обсуждать планы, как сделать этот дом лучшим, в том числе и для наших гостей", - добавил он.

Напомним, что "Сириус" в Имеретинской долине стал первой федеральной территорией в России. Она была образована в соответствии с подписанным президентом законом от 22 декабря 2020 года на основе городского округа в Краснодарском крае. Возможность создания федеральных территорий предусмотрена поправками к Конституции. Основой для развития будет наследие Олимпиады.

Выборы в Совет федеральной территории "Сириус" (9 членов Совета из 17) будут проводиться в единый день голосования 19 сентября. Не позднее 30 сентября должны быть назначены другие члены Совета. Председатель Совета избирается на первом заседании. Врио главы федеральной территории года формирует ее администрацию и руководит ей до назначения главы администрации.

Тем временем

За классное руководство в колледжах могут ввести доплаты

Владимир Путин поручил к 15 марта проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах. Такое указание дано правительству. "Проработать вопрос о введении ежемесячного денежного вознаграждения, финансируемого из средств федерального бюджета, для педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих одновременно с педагогической работой кураторство (классное руководство) обучающихся", - говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Еще президент предложил налоговые льготы для спонсоров колледжей и поручил кабмину создать открытый электронный ресурс для размещения учебников и пособий по программам среднего профобразования. Также будет обновлен перечень приоритетных профессий для людей с инвалидностью - с тем, чтобы они могли быть конкурентоспособны на региональных рынках труда.