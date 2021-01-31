Автор "Ночной птицы" Константин Никольский 1 февраля отпразднует 70-летие

Есть музыканты, без которых русского рока, таким как мы его любим и ценим - душевного, драйвового, мудрого и пронзительно-искреннего, с неравнодушными, взбудораженными, непридуманными чувствами и самоотверженными стихами, - наверное, просто не было бы. Именно таких блюзов и баллад, рожденных из мучительных самокопаний в собственной душе, смятений, сомнений и нелюбви… И рок-н-роллов - самоотверженных, мятежных, с беспокойным поиском своего, не придуманного, не гламурного счастья.

Собственно, сам же Константин Никольский и спел о сути русского рока (и не важно, в какой стране он также успешно существует - в Беларуси, Казахстане или частично на Украине) в "Музыканте", одном из главных своих хитов: "Звуки скрипки все живое, спящее в тебе разбудят…". Да и в последующих его строках:

О несчастных, и счастливых, о добре и зле,

О лютой ненависти и святой любви,

Что творилось, что творится на твоей земле

Все в этой музыке, ты только улови…

1 февраля певцу, гитаристу, композитору и поэту Константину Никольскому исполняется 70 лет.

Высокий, немногословный, чурающийся лишнего общения и тусовок, с длинными, натруженными пальцами со вздувшимися подушечками, уже сразу выдающими в нем замечательного гитариста.

Он всегда оставался независимым, делающим только то, что хочет и предельно самодостаточным. Кому-то на зависть, другим - в обиду. Теперь уже совсем седой…

Впервые Никольский стал популярен в любительской группе "Атланты", затем его позвали в "Цветы", что было завидным - в середине 70-х рок-музыка на официальном уровне, мягко говоря, совсем не поощрялась. Но другой гитарист "Цветов" Стас Намин оказался выдающимся менеджером, поэтому группе удавалось и зарабатывать на концертах, и выпускать пластинки, на единственной в те годы фирме грамзаписи - "Мелодия".

Но Никольский все равно ушел - в формирующееся "Воскресенье", где мог исполнять много собственных песен. "Один шаг назад", "Зеркало мира", "Ночную птицу", "В моей душе осадок зла", "Я сам из тех…", "Музыканта". Их узнала и запела вся страна.

Но два лидера - он и Алексей Романов не могли долго ужиться. И поучаствовав в записи двух магнитоальбомов - 1979 и 1981 годов (лучших в истории коллектива!), Никольский снова ушел - в "Фестиваль" композитора Максима Дунаевского. Потому что тот разрешил выступать в программе и сольным номером ("Фестиваль" на это время уходил со сцены). Сказал: "Нет проблем!" И Никольский пел три-четыре песни, причем немало зрителей приходили только ради них.

"Музыканта" я написал вообще за 20 минут, во время службы в армии, и я не думал, что это будет "что-то", - рассказывал он мне за кулисами рок-фестиваля 1988 года во дворце спорта "Динамо" на улице Лавочкина. Не как журналисту, а как молодому московскому музыканту, зашедшему в гости к друзьям из "Наутилуса Помпилиуса".

А потом добавил: "Она и правда, звучит… Причем ее любой мог написать - она же от лица музыканта, такая общая для всех…" Рассказывал и о том, что когда денег на фирменные гитары не было - делал их сам, для себя. И они отлично звучали, хотя порой где-то, может, еще надо было пройтись по корпусу фуганком…

С середины 80-х Никольский играл с собственной группой, но после того, как в 2006 году у него случились серьезные проблемы с сердцем, распустил электрический состав и стал выступать под электроакустическую гитару. Иногда с блюзовым гитаристом Леваном Ломидзе, а порой на сцену с отцом выходит и дочь Юлия. "С дочерью вместе у нас хорошо звучат голоса", - объяснял Никольский.

Зрителей обычно приходит столько, сколько разрешено в зале. И песни Никольского по-прежнему звучат, нужны и новому поколению слушателей (хотя в дискографии артиста по-прежнему лишь три альбома, зато много концертников и сборников).

Почему его песни по-прежнему востребованы? Может, оттого, что в них, порой, есть и чему поучиться.

Хотя бы в песне "Мой друг художник и поэт", где такие строки:

… Рисунок тает на стекле

Его спасти надежды нет

Но как же мне раскрасить вновь

В цвет радости мою любовь?





А может быть, разбить окно?

И окунуться в мир иной,

Где солнечный рисуя свет

Живет художник и поэт.

А дальше развернутое почти трехминутное гитарное соло, одно из лучших в мировом роке, помимо Stairway To Heaven группы Led Zeppelin и Hotel California - Eagles…

Тоже музыка на все времена.

Кстати

Ближайший концерт Константина Никольского назначен уже на 5 февраля, в московском клубе "Гнездо глухаря".