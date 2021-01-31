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Рубрика: В мире

Британия - владычица вакцин

Богатые страны доминируют в списке покупателей препаратов от коронавируса
Текст: Ольга Дмитриева ("Российская газета", Лондон)
Российская газета - Столичный выпуск № 19(8370)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с предупреждением о надвигающимся "катастрофическом упадке морали". Для обеспечения справедливого распределения новых вакцин ВОЗ заключила сделки на 1,1 миллиарда доз - это менее половины совокупного количества вакцин имеющихся в странах ЕС, США и Великобритании. Данные Duke Global Health Innovation Center свидетельствуют, что Евросоюз и США заказали рекордное совокупное количество доз вакцины - 1,6 и 1,2 миллиарда соответственно. В десяти странах мира в настоящее время вакцинирован по крайней мере один из двадцати жителей. Великобритания законтрактовала в общей сложности 367 миллионов доз вакцины, что более чем в пять раз превышает численность населения этой страны. А премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что планирует вакцинировать все население страны к осени нынешнего года.
В ВОЗ бьют тревогу: пока богатые страны Запада закупают вакцины с запасом, бедным государствам не хватает доз для самых уязвимых граждан. Фото: EPA В ВОЗ бьют тревогу: пока богатые страны Запада закупают вакцины с запасом, бедным государствам не хватает доз для самых уязвимых граждан. Фото: EPA
В ВОЗ бьют тревогу: пока богатые страны Запада закупают вакцины с запасом, бедным государствам не хватает доз для самых уязвимых граждан. Фото: EPA

ВОЗ выступила с обращением к Соединенному Королевству приостановить программу вакцинации в таком масштабе, так как наиболее уязвимая часть населения этой страны уже получила прививки, и сегодня Британия могла бы помочь обеспечить справедливое распределение вакцинации по всему миру. ВОЗ настаивает на том, что все страны должны ставить целью "справедливо распределить" два миллиарда доз вакцин по всему миру к концу 2021 года. Сославшись на ряд исследований, медики утверждают, что сама по себе тотальная вакцинация своей страны и уверенность, что "мы в порядке", не будет работать на ее экономику.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Да, Великобритания, Канада, Чили запаслись вакцинами, опередив остальных. Так на Альбионе на одного создан запас более пяти доз вакцин, что составляет резкий контраст с небогатыми развивающимися странами. Обнародовавшая эти данные британская "Гардиан" отмечает, что три вышеназванных государства побили мировой рекорд запасов вакцины на душу населения.

Между тем страны Африки и Латинской Америки - за исключением Бразилии - заказали вакцину в столь малом количестве, что ее хватит разве что на одну прививку и лишь для менее чем половины жителей. Хорошо известно: для достижения максимальной эффективности некоторые вакцины надо прививать дважды.

Как подчеркивает "Гардиан", все эти данные увеличивают тревогу о том, будут ли справедливо распределяться эти вакцины по миру. И сомнения на этот счет, как видно, не беспочвенны.

В мире Европа Великобритания Вакцинация от коронавируса

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