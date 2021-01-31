Центральную часть России ожидают 20-градусные морозы

Зима возвращается в центр европейской территории России. Начало февраля, как сообщают "Метеовести" (центр погоды "Фобос"), ознаменуется мощным и долговременным холодом. Уже в ночь на понедельник начнется похолодание, воздух остынет до минус 5-10 градусов. Днем в понедельник будет минус 2-7 градусов.

К середине недели температурный фон понизится до своей климатической нормы - под утро до минус 14 градусов, после полудня - до минус 9. Ультраполярное вторжение холодного воздуха с акватории Карского моря начнется во второй половине недели. В четверг минимальная температура составит 10-15 градусов, в пятницу и субботу может быть и до минус 20. В воскресенье и понедельник по ночам - до 25 градусов мороза. Днем - не выше минус 13-18 градусов, что почти на 10 градусов ниже нормы. Снега за неделю выпадет в пределах 5-10 мм.

Таким образом, первая половина февраля прогнозируется довольно холодной. Потепление начнется во второй половине последнего зимнего месяца.