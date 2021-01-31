Новости

В Калининградской области прокомментировали "планы" удара НАТО по региону 17:05
Лыжник Большунов из-за падения не прошел квалификацию спринта на КМ 16:57
Исследования "Спутника V" у онкопациентов могут начаться через месяц 16:56
В Брюсселе на несанкционированном митинге задержали 200 человек 16:39
Центральную часть России ожидают 20-градусные морозы 16:35
Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сыграют супругов в сериале Apple 16:27
Около 2 тысяч человек приняли участие в несанкционированной акции в Москве 16:01
В российских регионах незаконные акции не вызвали интереса у горожан 15:41
Месси готовится подать в суд на "Барселону" из-за утечки данных о контракте 15:36
Песков назвал продление ДСНВ успехом Путина 15:28
На Урале несогласованные акции прошли спокойно, задержанных мало 15:27
В Иркутске ищут авторов фейка об избиении пожилой участницы акции 15:20
В городах Средней Волги незаконные акции не вызвали интереса у жителей 14:53
Месси зол на "Барселону" за утечку данных о контракте и хочет покинуть клуб 14:46
На улицы в Ростове-на-Дону вышли и противники Навального с плакатами против подобных акций 14:45
"Дом 2" вернется в эфир этой весной 14:34
СМИ: НАТО останется в Афганистане после истечения крайнего срока в мае 14:21
Гасперини заявил, что не будет разбивать структуру "Аталанты" из-за Миранчука 14:14
В Петербурге закрыли станции метро "Пушкинская" и "Звенигородская" 14:05
Столичных школьников пригласили на профессиональные стажировки 13:53
Более 1 млн пассажиров закрытой оранжевой ветки метро перевезли автобусы КМ 13:51
В Сеть "слили" название четвертой "Матрицы" 13:38
В римском аэропорту появились "антиковидные" собаки 13:35
В московском метро закрыли станции "Сухаревская" и "Красные ворота" 13:19
На несогласованной акции в Москве собралось около 300 человек 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
31.01.2021 16:35
Рубрика: Общество

Центральную часть России ожидают 20-градусные морозы

Текст: Ольга Игнатова

Зима возвращается в центр европейской территории России. Начало февраля, как сообщают "Метеовести" (центр погоды "Фобос"), ознаменуется мощным и долговременным холодом. Уже в ночь на понедельник начнется похолодание, воздух остынет до минус 5-10 градусов. Днем в понедельник будет минус 2-7 градусов.

Фото: iStock
Синоптик озвучил сроки наступления весны в центральных регионах России

К середине недели температурный фон понизится до своей климатической нормы - под утро до минус 14 градусов, после полудня - до минус 9. Ультраполярное вторжение холодного воздуха с акватории Карского моря начнется во второй половине недели. В четверг минимальная температура составит 10-15 градусов, в пятницу и субботу может быть и до минус 20. В воскресенье и понедельник по ночам - до 25 градусов мороза. Днем - не выше минус 13-18 градусов, что почти на 10 градусов ниже нормы. Снега за неделю выпадет в пределах 5-10 мм.

Таким образом, первая половина февраля прогнозируется довольно холодной. Потепление начнется во второй половине последнего зимнего месяца.

В регионах Общество Ежедневник Погода ЦФО

Главное сегодня

ГП: За провокации и насилие на незаконных акциях грозит статья "массовые беспорядки"
За сутки в России подтверждено 18 359 случаев COVID-19 в 84 регионах
Россиянам рассказали о выгодных способах вложения 100 тысяч рублей
Синоптик озвучил сроки наступления весны в центральных регионах России
В США конгрессмен заразился COVID-19 после второй дозы Pfizer
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна