Через две недели курс рубля станет более волатильным

За прошедшую неделю доллар умеренно рос не только против евро, но и рубля. В моменте российская валюта теряла 2,35 процента, но в целом за неделю курс к доллару снизился почти на 0,6 процента.

Специально для "Российской газеты" Дмитрий Чечулин, независимый финансовый эксперт, назвал главные факторы и даты, которые могут отразиться на курсе рубля в феврале:

- Во-первых, это нефть. Здесь перемены возможны после 3 февраля. Сейчас цена нефти стабилизировалась вокруг значений 55 долларов за марку Brent и 52,5 доллара за бочку WTI. Однако встреча мониторингового комитета ОПЕК+ 3 февраля может стать причиной выхода барреля цены из флета (колебание цены в узком диапазоне), который мы наблюдаем в последнее время.

При этом, нельзя сказать, что ОПЕК+ следует срочно корректировать объемы добычи (об этом они договорились на предыдущей встречи). Сейчас, цена выглядит вполне сбалансированной, и я бы не ждал резких шагов от картеля и его союзников. Прошлый год был слишком динамичный, и все, как мне кажется, захотят "перевести дух".

Во-вторых, это внешнее давление со стороны США и Европы. Если последние будут ограничиваться устными угрозами ("Северный поток - 2" нужен не только России), то от США можно ожидать реальных шагов или как минимум ярких законопроектов. Администрации нового президента надо как можно скорее "создать вид активной и бурной деятельности".

В-третьих, это ряд важных макростатестических данных. Нас ожидают данные по ВВП, индекс потребительских цен, по международным резервам ЦБ РФ и индекс деловой активности в секторе услуг.

Если с ВВП все понятно - тут остается надеется, что упали не так сильно, как прогнозировали. То к индексу потребительских цен надо присмотреться повнимательнее. Особенно, к общему показателю, а не базовому. За 20 дней января 2021 года индекс потребительских цен выше, чем за весь январь 2020-го. В таких условиях ЦБ РФ будет сложно снизить ключевую ставку. Скорее всего, нас наоборот ждет ужесточение риторики регулятора.

Как это скажется на курсе - сказать сложно. Все же ключевыми будут не цифры прошлых периодов, а ожидание будущего, где возможны и санкции, и новые колебания цен на нефть.

Так что пока я не вижу цены на пару доллар/рубль выше 78 на дистанции в две недели. Но после заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, которое произойдет 12 февраля, можно ожидать большей волатильности.