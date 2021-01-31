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31.01.2021 11:03
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

Текст: Роман Маркелов
Рубль

Михаил Беспалов, аналитик "КСП Капитал УА":

- С фундаментальной точки зрения текущая ситуация скорее позитивна для рубля. Относительно высокие цены на нефть, которые удерживаются выше 55 долларов за баррель выступают в качестве поддержки российской валюты. Приверженность ФРС США мягкой монетарной политике, подтвержденная главой ФРС по итогам заседания в среду, а также низкая вероятность дальнейшего снижения ставки Банком России на следующем заседании, итоги которого будут озвучены 12 февраля, также могут оказать поддержку рублю.

Тем не менее, многое будет зависеть от политической ситуации и дальнейшего развития санкционной риторики со стороны США и европейских стран. В Евросоюзе, судя по последним заявлениям официальных лиц, рассмотрение новых антироссийских санкций может пройти в конце февраля.

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Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

Не присоединившиеся к сделке ОПЕК+ страны нарастили добычу нефти

- Нефтяной рынок выглядит стабильно. Компенсация за более продолжительные локдауны в виде сокращения предложения нефти в США поддерживает цены вблизи отметки 55 долларов за баррель. В отличие от перекупленных фондовых рынков, нефтяной рынок продолжает верить в постепенное восстановление спроса в текущем году, что удерживает котировки недалеко от локальных максимумов. Поэтому наиболее вероятный диапазон нефтяных котировок на неделе - 54-56 долларов за баррель Brent. Если же еженедельная статистика в США укажет на продолжение тренда по сокращению запасов, а доллар перестанет укрепляться, достижение отметки 57 долларов за баррель выглядит реальным.

Биржа

Максим Бирюков, старший аналитик УК "Альфа-Капитал":

- Неделя прошла под знаком коррекции как на американских, так и российском рынках. Если S&P500 еще с начала года в заметном плюсе, то индекс Мосбиржи уже находится ниже уровня конца 2020 года.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Кроме перекупленности и исторических рекордов очевидных причин для продаж особо нет. Нервозности рынкам добавляет развивающаяся история с рыночными манипуляциями со стороны пользователей Reddit. Масштабы и последствия этой истории пока рано оценивать.

Есть высокая вероятность, что сильная волатильность перекинется и на следующую неделю, на что указывает и рост индикатора VIX.

Фундаментальные факторы неоднородны. С рынка труда США приходят скорее позитивные сигналы, то же можно сказать и о темпах вакцинации в большинстве развитых стран. Скорее радуют и финансовые результаты эмитентов за IV квартал 2020 года. Однако, европейские экономики сильно страдают от действующих ограничений, потребительский спрос хуже ожиданий, особенно в Германии.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Отрасли Нефть и газ Курс рубля Цена на нефть

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