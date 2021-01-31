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31.01.2021 17:46
Рубрика: Экономика

Что покупают в интернете россияне

Текст: Светлана Ментюкова
Россияне распробовали онлайн-покупки. По данным крупнейших интернет-площадок, быстрее всего растут продажи повседневных товаров, еды и электроники. За последние полгода ассортимент в этих категориях продукции на AliExpress вырос в 23, 24 и 24 раза соответственно.

Практически все ретейлеры, как торгующие онлайн, так и офлайн, отметили рост продаж отечественной продукции.

Фото: gorodenkoff / istock
В России вырос спрос на товары для "умного дома"

"Мы видим растущий интерес россиян к товарам отечественного производства. В 2020 году жители нашей страны приобрели на онлайн-площадке в три раза больше российских товаров, чем годом ранее", - рассказали в пресс-службе Wildberries.

"По данным исследования AliExpress и GFK, 66% покупателей считают, например, российскую косметику натуральной и доступной по цене. Кроме того, они довольны широким ассортиментом товаров отечественных продавцов", - сообщили в пресс-службе AliExpress.

По данным Wildberries, среди наиболее востребованных отечественных товаров в 2020 году - продукты питания (+599%, процент от роста продаж в штуках год к году); бьюти-товары (+257%); книги (+213%); ювелирная продукция (+100%); нижнее белье (+89%); верхняя одежда (+65%). Далее по темпам роста идут одежда, обувь и аксессуары, игрушки и товары для хобби, товары для школы и офиса, представленность которых в онлайн-торговле с марта увеличилась в семь раз. Количество локальных товаров в категориях "Красота и здоровье", "Спорт", "Украшения и аксессуары" за полгода показало четырехкратный рост. Среди причин возросшего интереса россиян к товарам отечественного производства участники рынка отмечают в первую очередь, помимо роста доверия к производителям, увеличение доступности к ним массовой аудитории за счет маркетплейсов, а также соотношение цена-качество.

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