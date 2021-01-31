Демонстранты в Ливане использовали против полиции 16 боевых гранат

За неделю протестов в Триполи демонстранты использовали против полиции 16 боевых гранат и 600 бутылок с зажигательной смесью "с целью убить как можно больше сотрудников сил правопорядка и сжечь здание мэрии Триполи", сообщили в МВД Ливана.

Из-за применения боевых гранат пострадали более десяти полицейских. Всего же за минувшую неделю, по данным ливанского Красного Креста, ранения различной степени тяжести получили свыше 400 человек, находившихся в районе уличных протестов, в том числе - 70 детей.

Массовые манифестации и столкновения с полицией начались в Триполи 25 января. Уровень жизни в этом городе в последнее время оказался даже ниже, чем в других городах Ливана, который испытывает затяжной политический и экономический кризис.

Протестующие потребовали улучшения условий жизни и экономики, а также выступили против продления карантинных мер, которые были ужесточены 14 декабря в связи с коронавирусом. Также они обвинили власти страны и руководство Триполи в бездействии.

В настоящее время более половины населения Ливана находится за чертой бедности. Экономический кризис был усугублен коронавирусом. Из-за введенных в декабре ограничений были закрыты все государственные и частные учреждения. Все это привело к ухудшению криминогенной ситуации в стране.

Между тем в Ливане до сих пор отсутствует правительство, по этой причине некому инициировать реформы и вести переговоры о получении международных займов для выхода из кризиса. Дополнительная сложность заключается в том, что на территории Ливана проживают 2,5 миллиона беженцев из Палестины и Сирии при том, что население самого Ливана составляет 4,5 миллиона человек.