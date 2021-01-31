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31.01.2021 11:35
Рубрика: Общество

Древние амфоры рассказали о новом торговом маршруте в Римской Империи

Текст: Алена Ларина
Фото: Ministry of Culture and Sports. Hellenic Republic Фото: Ministry of Culture and Sports. Hellenic Republic
Фото: Ministry of Culture and Sports. Hellenic Republic

Исследовав артефакты с античного корабля, крушение которого произошло у берегов острова Касос, ученые смогли получить более полное представление о торгово-хозяйственных отношениях между разными районами Средиземноморья в римское время.

Фото: iStock
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На месте кораблекрушения обнаружено много керамики. Амфоры двух типов, которые в большом количестве изготавливали в разных провинциях Римской империи, служили сосудами для перевозки зерна, оливкового масла и вина. В них также перевозили соленую рыбу, соусы, краски и даже шерсть.

Производители сосудов помечали изделия собственным клеймом. В связи с этим география находок такой керамики является ценным источником для установления времени и реконструкции торговых контактов в Средиземноморье.

По размеру и форме амфоры можно установить, для перевозки и хранения какого груза она предназначалась. Например, остродонные сосуды использовались для морской транспортировки. В корабельном трюме их устанавливали рядами в слое песка.

Во время прошлогодних исследований у берегов Касоса группа ученых под руководством Ксанти Аргири и Георгиоса Куцуфлакиса нашла множество предметов керамики, оставшейся на дне после кораблекрушения. Участники экспедиции совершили более ста погружений, проведя под водой около 200 часов.

Часть найденных амфор, по оценкам специалистов, была изготовлена в испанских мастерских в районе Гвадалквивира в I-III веках. В них везли оливковое масло. Другие амфоры произвели в провинции Африка, на территории современного Туниса, во II-III веках. Пока не удалось установить, что в них хранилось.

Затонувшее судно, по мнению ученых, следовало из Испании через африканский порт на остров Родос или к побережью Малой Азии. Находка остатков этого груза стала первым реальным свидетельством торгового маршрута между этими регионами во II-III веках.

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