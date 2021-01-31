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31.01.2021 16:15
Рубрика: Спорт

Халк не вернется

Бразилец перешел в "Минейро" вместо "Зенита"
Текст: Сергей Литвинов
Российские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона. Пока команды тренируются и проводят товарищеские матчи, все внимание болельщиков приковано к трансферным новостям.

Примерно пару месяцев назад в СМИ просочилась информация, что бывший лидер "Зенита" Халк может вернуться в Санкт-Петербург. У 34-летнего форварда закончился контракт с "Шанхай СИПГ". По новым правилам в китайской лиге клуб больше не мог платить бразильцу 20 миллионов евро в год - их ограничивает потолок.

Фото: Официальный сайт "Фиорентины"
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Сообщалось о предпочтении Халка поиграть еще в Европе. Им интересовались из Португалии ("Порту"), и особенно из Турции. Пригласить его хотели все три местных гранда - "Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ". Были варианты также в Саудовской Аравии, и главное - с "Зенитом". Но в итоге Халк вернулся на родину: он подписал контракт с "Атлетико Минейро" до декабря 2022 года.

По данным портала Globo, зарплата футболиста долго была препятствием для "Атлетико": клуб строит новый стадион, поэтому не может позволить себе разбрасываться деньгами. Тем не менее "Минейро" будет самостоятельно выплачивать зарплату Халку, хотя часть предлагали покрывать спонсоры.

Отметим, что Халк не играл в Бразилии с 2005 года. Именно тогда он уехал из "Витории" в Японию, где провел три года в трех разных командах. Затем был "Порту", после чего состоялся переход в "Зенит", с которым он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а затем нападающий переехал в Китай.

Тем временем стал известен победитель Кубка Либертадорес. Им стал "Палмейрас", победивший в решающем матче "Сантос" со счетом 1:0. Единственный мяч уже на 95-й минуте забил Брено.

Таким образом, "Палмейрас" стал последним участником клубного чемпионата мира, который пройдет с 4 по 11 февраля в Катаре. За трофей поборются также: "Бавария" (Германия), "Тигрес" (Мексика), "Ульсан" (Южная Корея), "Аль-Духаиль" (Катар), "Аль-Ахли" (Египет).

Халк мог подписать контракт с "Зенитом", но не получилось. В результате он вернулся на родину

В самых привилегированных условиях оказались "Бавария" и "Палмейрас". Они начнут борьбу за титул с полуфинальной стадии. Мюнхенский клуб встретится 8 февраля с кем-то из пары "Аль-Духаиль" - "Аль-Ахли", а днем ранее "Палмейрас" сыграет с победителем дуэли "Тигрес" - "Ульсан". Матч за третье место, как и финал, запланирован на 11 февраля.

Вернемся к новостям из российского футбола. По всей видимости, команда высшего дивизиона чемпионата "Тамбов", занимающая после 19 туров последнее место, снимется с соревнований.

Как заявил на пресс-конференции глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, власти региона не могут в настоящее время финансировать клуб из своего бюджета.

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- Для футбольного клуба "Тамбов" сделано очень много. Руководство клуба это знает. Я не умаляю роль тренерского состава, руководства, футболистов. Их вклад тоже большой, но если бы не позиция региона, в истории тамбовского спорта не было бы таких побед, - заявил Никитин.

Видимо, "Тамбов" повторит участь "Тосно". В 2018 году клуб из Ленинградской области прекратил свое существование из-за финансовых проблем. Что интересно - это произошло спустя месяц после победы в Кубке России. Тот трофей так и остался единственным в истории "Тосно".

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