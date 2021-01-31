Эксперт объяснил, почему нельзя вводить пароли в общественном транспорте

Во время поездок в общественном транспорте люди часто проводят время в своих гаджетах, но при этом далеко не все задумываются о том, какими приложениями не стоит пользоваться во время перемещения по городу. Также лучше лишний раз не подключаться к публичным Wi-Fi сетям. О том, почему это может быть опасно, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

"Важными моментами уязвимости являются авторизация в личных кабинетах банков и пересылка приватной информации с использованием общественных точек доступа Wi-Fi. Наличие таких открытых точек в общественном транспорте, по крайней мере, в крупных городах, сегодня, скорее, правило, чем исключение", - заявил эксперт.

По его словам, тем, что люди часто подключаются к таким общественным сетям, могут пользоваться мошенники. "Несложно настроить мобильную точку доступа с похожим названием сети от общественного транспорта с целью получить весь входящий и исходящий трафик пользователей. Мошенникам в этом вопросе помогают программы-анализаторы трафика или снифферы, которые захватывают весь трафик и предоставляют его для дальнейшего анализа. Часть трафика передается полностью незашифрованной, и среди этого трафика может находиться личная информация о пользователе, украв которую, мошенники смогут ее использовать, например, в таргетированных атаках", - уточнил он.

Эксперт считает, что криптостойкость трафика должны обеспечивать сами разработчики приложений и администраторы веб-ресурсов, но дело обстоит так, что во многих ресурсах используются старые методы шифрования, а где-то они и вовсе отсутствуют. "Поэтому пользователям необходимо соблюдать правила безопасности самостоятельно", - резюмирует Кузьменко.

Специалист рекомендует пользоваться в поездках мобильным интернетом, подключаться к публичному Wi-Fi только через VPN и никогда не входить в мобильный банк и не совершать покупки через общественный Wi-Fi.