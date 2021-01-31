Эксперт объяснил, почему нельзя вводить пароли в общественном транспорте

Новости

Экс-спартаковец Луис Адриано выиграл Кубок Либертадорес в составе "Палмейраса" 01:27
В Кембриджском университете обнаружена "находка века" 01:03
Нулевого пациента с ВИЧ связали с Первой мировой войной 00:59
В РФПИ прокомментировали информацию о поставках вакцины в ДНР и ЛНР 00:49
В Москве за взятку арестованы сотрудники Роспотребнадзора 00:32
Польская полиция применила газ против манифестантов 30.01.2021
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Тунисе 30.01.2021
ЦОДД назвал улицы, на которых 31 января нельзя будет парковаться 30.01.2021
В Хорватии мужчина расстрелял четырех человек 30.01.2021
Армения, Азербайджан и Россия обсудили транспортное сообщение 30.01.2021
Названы самые вредные продукты для завтрака 30.01.2021
Карлагачев выиграл этап Кубка мира по сноуборду в Москве 30.01.2021
В Москве прогремел взрыв в кафе 30.01.2021
Опубликовано видео крушения украинского сухогруза в Турции 30.01.2021
Матч "Марселя" отменен после нападения болельщиков на базу клуба 30.01.2021
Буров выиграл пятый подряд этап Кубка мира по фристайлу 30.01.2021
"Реал" дома в меньшинстве проиграл "Леванте" 30.01.2021
СКА разгромил "Спартак" и вышел в плей-офф КХЛ 30.01.2021
Кулижников выиграл забег на 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту 30.01.2021
Объединенные Арабские Эмираты предоставят гражданство избранным 30.01.2021
Овечкин и Орлов допущены к тренировкам и играм "Вашингтона" 30.01.2021
Московскую "Тройку" начнут принимать в Ленинградской области 30.01.2021
Роскомнадзор требует от Telegram удалить персональные данные силовиков 30.01.2021
Названы страны, где ждут привитых от COVID-19 туристов 30.01.2021
Шредер видит значение "Северного потока-2" для следующих поколений 30.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
31.01.2021 01:30
Рубрика: Экономика

Эксперт объяснил, почему нельзя вводить пароли в общественном транспорте

Текст: Иван Черноусов
Во время поездок в общественном транспорте люди часто проводят время в своих гаджетах, но при этом далеко не все задумываются о том, какими приложениями не стоит пользоваться во время перемещения по городу. Также лучше лишний раз не подключаться к публичным Wi-Fi сетям. О том, почему это может быть опасно, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

"Важными моментами уязвимости являются авторизация в личных кабинетах банков и пересылка приватной информации с использованием общественных точек доступа Wi-Fi. Наличие таких открытых точек в общественном транспорте, по крайней мере, в крупных городах, сегодня, скорее, правило, чем исключение", - заявил эксперт.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Эксперты рассказали, нужно ли отключать Wi-Fi ночью

По его словам, тем, что люди часто подключаются к таким общественным сетям, могут пользоваться мошенники. "Несложно настроить мобильную точку доступа с похожим названием сети от общественного транспорта с целью получить весь входящий и исходящий трафик пользователей. Мошенникам в этом вопросе помогают программы-анализаторы трафика или снифферы, которые захватывают весь трафик и предоставляют его для дальнейшего анализа. Часть трафика передается полностью незашифрованной, и среди этого трафика может находиться личная информация о пользователе, украв которую, мошенники смогут ее использовать, например, в таргетированных атаках", - уточнил он.

Эксперт считает, что криптостойкость трафика должны обеспечивать сами разработчики приложений и администраторы веб-ресурсов, но дело обстоит так, что во многих ресурсах используются старые методы шифрования, а где-то они и вовсе отсутствуют. "Поэтому пользователям необходимо соблюдать правила безопасности самостоятельно", - резюмирует Кузьменко.

Специалист рекомендует пользоваться в поездках мобильным интернетом, подключаться к публичному Wi-Fi только через VPN и никогда не входить в мобильный банк и не совершать покупки через общественный Wi-Fi.

Экономика Отрасли Связь Госфонды и контрольные органы Роскачество Хакерские атаки

Главное сегодня

ГП: За провокации и насилие на незаконных акциях грозит статья "массовые беспорядки"
Владимир Путин назначил врио главы федеральной территории "Сириус"
МИД РФ: Санкции ЕС против России противоречат интересам Евросоюза
В Ульяновской области 31 января объявили днем траура по погибшим в ДТП
США хотят завершить процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков