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Рубрика: В мире

Германия закрывается от штамма

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8370)
Правительство Германии решило независимо от других стран ЕС прервать авиасообщение с государствами, где распространяется новый штамм "короны". Постановление будет действовать до 17 февраля.

Как сообщает Spiegel online, речь идет о рейсах из Британии, Ирландии, Португалии, Бразилии и ЮАР. Запрет не коснется прилетающих оттуда немцев или граждан этих стран, которые живут в ФРГ. Авиакомпании Lufthansa, которая уже готовится к убыткам из-за решения Берлина, удалось договориться о том, чтобы исключение сделали и для транзитных пассажиров.

Фото: AFP/BERTRAND GUAY
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Тем временем канцлер Ангела Меркель проведет в понедельник совещание с премьерами земель о перспективах вакцинации, которая идет медленнее, чем ожидалось. По данным Die Welt, мэры немецких городов и коммун потребовали от правительства разъяснений. Так, бургомистр Гамбурга Питер Ченчер пожаловался у себя в Twitter, что распланировать график прививок населения невозможно из-за задержек поставок от компании Moderna, о чем Берлин поставил регионы перед фактом. О таких же сбоях ранее сообщили производители BioNTech и Pfizer. При этом немцы не доверяют и AstraZeneca - лишь 36 процентов граждан Германии согласны прививаться вакциной от англо-шведского фармконцерна, который тоже серьезно подвел ЕС с поставками первой партии препарата.

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