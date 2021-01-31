В воскресенье в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых российских городах, несмотря на предостережения Генпрокуратуры и МВД России, прошли несанкционированные акции. Правда, они были настолько малочисленными, что, к примеру, в Ставрополе незаконная акция закончилась через 10 минут после начала.

В Москве, по данным столичного главка МВД, на незаконную акцию собрались около 2 тысяч человек. Около 600 человек решили "прогуляться", но делали это по тротуарам, не выходя на проезжую часть. В целом, по ситуации на данный момент, никаких значительных инцидентов в ходе незаконных акций не зафиксировано.

По кадрам с видео можно судить о том, что некоторые молодые люди ведут себя агрессивно, пытаясь спровоцировать омоновцев и полицейских.

Сотрудники полиции изначально ведут себя подчеркнуто корректно, угощая прохожих чаем и раздавая маски. А также оказывая помощь гражданам, которые в ней нуждаются.