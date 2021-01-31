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Рубрика: Экономика

Истекает срок маркировки шин на складах

Текст: Светлана Ментюкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8370)
До конца февраля хранящиеся на складах участников рынка шины должны быть промаркированы и внесены в систему "Честный ЗНАК". После этой даты оборот и хранение на складах немаркированной продукции запрещено.

В последний день февраля истекает срок, в течение которого шины, введенные в оборот до 1 ноября и не проданные по состоянию на 15 декабря, должны быть промаркированы, а сведения по ним - предоставлены в систему "Честный ЗНАК".

Фото: Istock
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Как пояснили в Центре развития перспективных технологий (оператор маркировки), непромаркированные товарные остатки не могут быть введены в оборот участниками рынка, также их нельзя будет хранить на складах. "Производители и импортеры перешли к обязательной маркировке шин и покрышек с 1 ноября. У дилеров или магазинов могли остаться не распроданные до 1 ноября шины, которые еще не подлежали маркировке. Их можно было продавать до 15 декабря, а после 15 декабря такой товар нужно было маркировать как остатки и только после этого продавать", - уточнил руководитель товарной группы "Шины" ЦРПТ Кирилл Волков.

51,2 миллиона шин промаркировано по состоянию на 18 января в системе "Честный ЗНАК", всего зарегистрированы более 13,8 тысячи участников оборота

До 1 марта 2021 года компаниям, добавил он, у которых еще остался "старый" товар, нужно его промаркировать, хранить немаркированные шины нельзя. Эти правила касаются новых шин, бывшие в употреблении изделия маркировке не подлежат.

Экономика Товары и цены Вступают в силу в феврале 2021 года

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