Как Европа намерена бороться с вариантами коронавируса

В связи с расширением тестирования и развертыванием программы вакцинации власти Франции решили не вводить новую полную изоляцию, но закрыли границы для поездок за пределы ЕС, и сделали наличие отрицательного теста ПЦР требованием для въезда в страну. Эти новые правила вступают в силу уже в воскресенье.

Другие меры, объявленные премьер-министром Франции Жаном Кастексом, включают закрытие крупных торговых центров площадью более 20 тысяч квадратных метров, а также более строгий контроль со стороны полиции за соблюдением существующих правил, сообщает AFP. При этом, продуктовые гипермаркеты, представленные в этих больших торговых центрах, смогут работать. По данным Национального совета торговых центров, это ограничение касается 396 заведений во Франции, или чуть менее половины всех торговых центров страны. Список закрытых центров и магазинов должен быть доступен в ближайшее время, уточняет Le Parisien. Все торговые центры площадью менее 20 тысяч квадратных метров смогут и дальше принимать своих покупателей, не закрывая магазинов в них. В среднем один человек на каждые 10 квадратных метров, по сравнению с одним человеком на каждые восемь квадратных метров ранее, теперь будет обслуживаться в магазинах площадью более 400 квадратных метров. Устройства слежения за потоком покупателей также должны быть установлены в местах с интенсивным движением, таких как полки с фруктами и овощами, или кассы.

Министерство здравоохранения Франции в субботу сообщило о 24 392 новых случаях заболевания, по сравнению с 22 858 случаями, зарегистрированными днем ранее.

Британия увеличивает сумму штрафов до 800 фунтов стерлингов (900 евро) для людей, задержанных на домашних вечеринках во время действия ограничительных мер. Штраф будет применяться к группам из более чем 15 человек и будет удваиваться после каждого нарушения, максимум до 6400 фунтов (7230 евро) для злостных нарушителей. Незаконные собрания стали постоянной проблемой для местных властей в Альбионе. По информации Daily Mail, выход из режима изоляции в Британии будет медленным: магазины, тренажерные залы и парикмахерские, возможно, откроются в апреле, в то время как пабы и рестораны могут остаться закрытыми до мая.

Целевая группа британского кабинета министров приступила к работе над новой "дорожной картой" выхода из изоляции, которая будет обнародована не ранее 22 февраля. В начале января британские министры отклонили призывы конкретизировать правила, касающиеся физических упражнений, из-за опасений, что их нечеткость позволила полиции "с большим энтузиазмом выписывать штрафы". На прошлой неделе премьер-министр Борис Джонсон объявил, что изоляция будет продолжаться как минимум до восьмого марта, и школы должны стать первыми учреждениями, которые возобновят свою работу. В январе сам Джонсон был замечен ехавшим на велосипеде в Олимпийском парке, в двенадцати километрах от Даунинг-стрит, несмотря на правила, ограничивающие физические нагрузки до одного раза в день и запрет на прогулки за пределы своего района проживания.

В Германии правительство вводит беспрецедентные ограничения на поездки, фактически запрещая въезд в страну лицам, прибывающим из Британии, Португалии и Ирландии.