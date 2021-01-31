Не стесняясь в методах и средствах, жестко и бесцеремонно зачищались несанкционированные митинги и подавлялись протесты, вспыхивавшие как свечки то в европейских столицах, то в провинциальных городках. Западные политики, спикеры и массмедиа в один голос высказывали одобрение и поддержку действиям полиции, параллельно очерняя всех протестующих новомодным заокеанским термином "домашние террористы".

Полиция в Париже сразу задействовала проверенное средство для охлаждения горячих голов — водометы, которые мощными струями валили на асфальт тех протестующих, которые отказывались разойтись. Фото: Getty Images

В адрес полиции не сыпалось упреков в чрезмерном использовании силы, правозащитные организации не выдвигали ультиматумов властям, и уж тем более никто не просил наложить на кого-либо санкции.

Но когда речь заходит об освещении событий в России, европейский истеблишмент продолжает гнуть все ту же, уже надоевшую, набившую оскомину линию. И сегодня утром в понедельник мы уже сможем прочитать статьи и материалы с гневным, заранее подготовленным осуждением событий в нашей стране, которые вброшены недоброжелателями в СМИ Прибалтики, Польши, некоторых других стран. В чем только не обвинят нас, упомянув и подавление демократических свобод, и упрекнув в сдержанных и хладнокровных полицейских в жестокости, в нанесении побоев... Да в чем угодно, чего у нас не произошло, не случилось.

И совсем не увидят обвинители того, что творилось у них под окнами, в их странах. Тогда давайте посмотрим на снимки и напомним критикам о водометах, демонстрантов сметавших. О собаках, на них натравленных. И о конной полиции, толпу топтавшую.

Как же привыкли они учить и винить Россию во всем, чего не было, но им издалека померещилось и что так бы хотелось увидеть.

Спасибо. Не надо.

Un commissaire de police utilise sa matraque à de nombreuses reprises envers un manifestant durant l’évacuation de la Place de la République. pic.twitter.com/eevjHpLw8i — Remy Buisine (@RemyBuisine) January 30, 2021

Демонстранты отведали газа

В прошедшую субботу французская столица опять стала ареной силового противостояния между демонстрантами и полицией.

Манифестацию организовали профсоюзы журналистов и правозащитников, выступающих против закона о глобальной безопасности, окончательное принятие которого планируется к марту. В первую очередь их не устраивает статья 24, где прописаны крупный штраф и тюремное заключение для всех, кто размещает в интернете фотографии и видеокадры с изображением правоохранителей, а также указывает их адреса и фамилии.

В стране вот уже более месяца действует комендантский час, введенный в связи с коронавирусной эпидемией. Часть протестующих в Париже отказалась подчиниться требованию представителя префектуры освободить площадь Республики, и в служивых полетели припасенные бутылки, дымовые шашки, камни и файеры.

В Нидерландах участников антиковидных акций протеста сдавливали в кольцо конной полицией и отлавливали при помощи служебных собак. А в Варшаве (фото справа) правоохранители на выходных особенно жестко разгоняли недовольных ужесточением законов об абортах, применяя слезоточивый газ. Фото: Reuters, Getty Images, GettyImages

Полицейские в полной боевой выкладке, как ее здесь называют, "робокопов" сразу же пустили в ход слезоточивый газ, задействовали проверенное средство для охлаждения разгоряченных голов - водометы, которые мощными струями валили протестующих на асфальт.

Но и этим не ограничились. Пошли стеной на манифестантов, и в воздухе замелькали дубинки. Оказавшийся на площади журналист Реми Бюзин запечатлел сцену, когда комиссар полиции нанес серию ударов телескопической дубинкой по невооруженному манифестанту, от чего тот упал на землю. Позднее префект Парижа принял решение о внутреннем расследовании этого эпизода.

Аналогичные протестные акции прошли в Нанте, Лионе, Тулузе и других городах Франции. Участие в них приняли около 32 тысяч человек. Свыше 30 манифестантов были задержаны.

Тем временем к трем годам тюремного заключения (два условно) был приговорен 32-летний француз за неподчинение и насильственные действия по отношению к представителям законной власти. Его обвинили в том, что во время манифестации, которая состоялась в Париже 28 ноября прошлого года, нанес удары ногой нескольким полицейским.

Тюльпаны поливали водометами

Вспомним события в Нидерландах, где протесты против жестких ограничительных мер из-за COVID-19 охватили практически все крупные города страны. Дошло до того, что мэры городов и политики открыто призывали вывести регулярные войска на улицы. Тех, кто выходил на незаконные манифестации, по сути граждан своей собственной страны, нидерландские чиновники и партийные лидеры открыто в эфире телеканалов и с первых полос передовиц называли "отбросами", "подонками" и "мразями". Демонстрантов лупили дубинками, отлавливали с помощью служебных собак, оттесняли и сдавливали в кольцо конные полицейские, в Эйндховене окуривали слезоточивым газом. В Амстердаме, несмотря на близкую к нулю температуру, полиция активно применяла против толпы водометы.

С особой помпой рассказывают нидерландские газеты и о правовых последствиях для арестованных. Надо отметить, что местные суды на этой неделе выносили вердикты буквально пачками и в очень сжатые сроки.

Аресты на подступах

В Брюсселе на несанкционированном митинге против ограничений из-за COVID-19 задержано 200 человек. Правоохранители заранее готовились к акции по соцсетям и мессенджерам. Улицы на подступах к месту акции блокировала конная полиция. Аресты начались еще на подступах к вокзалу. Полиция останавливала людей с плакатами на выходах метро и автобусных остановках.

Взгляд из Польши

Демонстрантов взяли в "котел"

В 42 городах Польши в конце минувшей недели прошли масштабные демонстрации против вердикта Конституционного суда (КС), ужесточающего законодательство об абортах. В Варшаве протестующие - в основном женщины - штурмовали ворота вокруг здания КС, а некоторые прорвались на его территорию. В пятницу несколько тысяч демонстрантов заблокировали один из перекрестков, а полиция применила слезоточивый газ. Часть протестовавших у здания суда попала в так называемый "котел": их не выпускали из полицейского кордона без предъявления документов. Всем им придется заплатить штраф за нарушение запрета на собрания более 5 человек, действующего в Польше из-за COVID-19. "Мы вмешиваемся там, где нарушается закон. Были произведены задержания", - пояснил пресс-секретарь комендатуры столичной полиции Сильвестер Марчак. По словам организаторов демонстраций из "Всепольской забастовки женщин", в Варшаве силовики действовали особенно жестко, а чтобы избежать акций в поддержку задержанных, они отвозили их в полицейские участки ближайших семи городов - на расстоянии до 70 километров от Варшавы.

Подготовила Ариадна Рокоссовская