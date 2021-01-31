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Рубрика: Власть

Поставили на вид

Кассационный суд отменил приговор, вынесенный по видео
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8370)
Второй кассационный суд общей юрисдикции подал важный сигнал нижестоящим инстанциям: он отменил приговор, вынесенный по видео-конференц-связи. Третья инстанция не нашла убедительных мотивов, почему человека нельзя было доставить из казенного дома лично.

Некий гражданин Ш. уже отбывает наказание в одной из колоний в Тамбовской области. Но правоохранители обвинили его в еще одном преступлении: краже со взломом. Гражданин вину признал, и Кадомский районный суд Рязанской области приговорил его в особом порядке к 2 годам 9 месяцам лишения свободы. Сам заключенный участвовал в заседании по видеосвязи из колонии.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Кассационный суд запретил усиливать наказание по желанию потерпевших

Казалось бы, дело ясное. Особый порядок - это упрощенная процедура, когда обвиняемый признает вину и никакого спора нет. Но принципиальное условие при особом порядке - добровольное согласие обвиняемого. Именно поэтому судье лучше всего лично посмотреть в глаза подсудимому. Видеосвязь не передает всего.

Кассационная инстанция напомнила, что действительно Верховный суд России допустил возможность рассмотрения уголовных дел по существу в период действия ограничительных мер. Но каждый раз такое решение должно быть мотивировано. Судьям не стоит увлекаться видеопроцессами только потому, что за время пандемии мы к ним привыкли. В данном случае, пояснил Второй кассационный суд, непонятно, в чем заключалась безотлагательность дела, почему нельзя было немного подождать и этапировать человека в Рязанскую область. Нет данных и о том, действовал ли в колонии, где сидит обвиняемый, режим особых условий, то есть не были ли закрыты двери казенного дома на вход и выход для этапов. Так что дело отправлено на новое рассмотрение, а на данные правовые позиции должны ориентироваться нижестоящие инстанции.

Нижестоящие суды не пояснили, почему заключенного нельзя было доставить в суд лично

"Определение Судебной коллегии представляется обоснованным и соответствующим ранее изложенным подходам Верховного суда РФ об особенностях рассмотрения уголовных дел в период карантинных ограничений", - заметил советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн.

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