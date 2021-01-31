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Рубрика: Экономика

Небо открывается

Возобновится международное авиасообщение еще из 8 регионов страны
Текст: Тимур Алиев, Татьяна Дмитракова, Сергей Панасенко, Вера Черенева
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8370)
Почти 150 пассажиров вылетели в минувшие выходные из Санкт-Петербурга в Хельсинки двумя регулярными авиарейсами, которые возобновились после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. В ближайшее время международное авиасообщение откроется также из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.
Аэропорты в регионах готовятся к полетам за рубеж. Фото: Сергей Куксин/РГ Аэропорты в регионах готовятся к полетам за рубеж. Фото: Сергей Куксин/РГ
Аэропорты в регионах готовятся к полетам за рубеж. Фото: Сергей Куксин/РГ

Основная часть вылетевших из Пулково - граждане Финляндии, для них граница открылась, а вот российских туристов в Суоми пока не пустят, несмотря на открытие авиасообщения между двумя странами. А вообще финский авиаперевозчик Finnair анонсировал два рейса в неделю. Сейчас в Финляндию россияне могут попасть только в случае крайней необходимости, например, при болезни близкого человека.

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В Хабаровском крае авиаперевозчики уже приступили к проработке маршрутов из Хабаровска с учетом введенных ограничений и требований к прилетающим гражданам в иностранных государствах. Планируется, что ближайший рейс состоится в апреле в Турцию. По словам представителя Российского союза туриндустрии Валентины Асеевой, полеты будут чартерными. "Турбизнес края готовился к этому с конца прошлого года и разработал чартерную авиационную программу в Турцию на период с 28 апреля до конца октября", - говорится в сообщении краевого правительства. Специалисты туротрасли надеются, что интерес у дальневосточников вызовет и возможность прямых полетов в Египет.

Готовится к возобновлению международных авиарейсов и аэропорт в Махачкале - дважды в неделю в Дубай, которые будет выполнять авиакомпания Flydubai, и три раза в неделю в Стамбул пассажиров будет возить авиакомпания "ЮТэйр".

Уже с 6 февраля в международном екатеринбургском аэропорту Кольцово авиакомпания "Уральские авиалинии" запускает чартерный рейс Екатеринбург - Ереван, а с 14 февраля начнут летать по маршруту Екатеринбург - Дубай. Раз в неделю, по понедельникам, Airbus A320 будет летать в столицу Беларуси. Стоимость билетов составит от 10 тыс. рублей в одну сторону. Раньше "Уральские авиалинии" не летали в Минск из Екатеринбурга.

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Что же понадобится пассажиру международного рейса, чтобы попасть на борт самолета? В Пулково для полета в Хельсинки требуется предъявить либо ПЦР-тест, либо справку от врача, что COVID-19 пассажир уже переболел. Также на борт пустят тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции и предъявил соответствующий сертификат.

А вообще, как сообщили "РГ" в аэропортах регионов, правила определяет страна прибытия. Также есть и общие правила в оформлении билетов для российских аэропортов, которые в зависимости от региона разнятся только в деталях. Так, в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан уточнили, что для вылетающих в зарубежные страны обязательно нужна справка об отсутствии COVID-19. Если между вылетом и прилетом не прошло трех дней и справка еще действует, то необходимо внести эти данные на сайт госуслуг. Если срок истек, то следует сдать тест повторно. Эту процедуру отслеживают сотрудники Роспотребнадзора, нарушителям грозит штраф.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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