МИД РФ: США сознательно поощряют протесты в России

В МИД РФ заявили о грубом вмешательстве США во внутренние дела России. В российском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что это такой же доказанный факт, как и "призывы к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами".

"Поддержка нарушения закона Госсекретарем США Э.Блинкеном - еще одно подтверждение закулисной роли Вашингтона. Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России. Госдеп явно взял на вооружение "программу", предложенную в 2019 г. аналитическим центром RAND Corp. (см. доклад "Растяжение сил России и вывод ее из равновесного состояния"). Печально, что упустили предупреждение о "высокой цене и рисках" реализации данной доктрины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД РФ в Facebook.

На Смоленской площади выступили с требованием к властям США прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напомнили об ответственности за подобную практику.

Кроме того, российские дипломаты обратились к американским коллегам с призывом отказаться от политики двойных стандартов. ""Митинги", о которых вы столь неподобающе для представителей дипломатической профессии заботитесь, являются не "запланированными", а незаконными. Что в таких случаях делают в самих США, всем хорошо известно - открывают стрельбу на поражение. Двойные стандарты и лицемерие - жизненное кредо?", - отметили на Смоленской площади.