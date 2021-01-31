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31.01.2021 13:02
Рубрика: Власть

Мишустин направил более 18 млрд на зарплаты новых врачей

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил более 18,3 миллиардов рублей территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда новых специалистов в больницах и поликлиниках. До конца года в медучреждения планируется привлечь 14 тысяч врачей и почти 26 тысяч единиц среднего медицинского персонала.

Еще свыше 1,1 миллиарда рублей направлено на специальные выплаты медработникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов при прохождении диспансеризации или профессионального осмотра.

Мишустин выделил 68,5 млрд на больничные и пособия по материнству

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