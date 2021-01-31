Мишустин направил более 18 млрд на зарплаты новых врачей

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил более 18,3 миллиардов рублей территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда новых специалистов в больницах и поликлиниках. До конца года в медучреждения планируется привлечь 14 тысяч врачей и почти 26 тысяч единиц среднего медицинского персонала.

Еще свыше 1,1 миллиарда рублей направлено на специальные выплаты медработникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов при прохождении диспансеризации или профессионального осмотра.