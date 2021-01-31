Мишустин выделил 68,5 млрд на больничные и пособия по материнству

Премьер-министр Михаил Мишустин направил свыше 68,5 миллиардов рублей в Фонд социального страхования. Средства предназначены на выплату пособий по временной нетрудоспособности и по материнству в I квартале 2021 года.

Проект распоряжения правительство рассмотрело на заседании в четверг. Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла, и чтобы не допустить задержку выплат гражданам, кабмин решил предоставить дополнительное финансирование.

"Все пособия, выплаты и компенсации должны перечисляться своевременно и в полном объеме", - подчеркнул глава кабмина.