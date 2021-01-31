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31.01.2021 10:53
Рубрика: Экономика

Мощность российских санаториев рассчитали на уровне 9,5 млн человек в год

Текст: Светлана Ментюкова
Имеющиеся в России санаторные мощности позволяют оздоровить 9,5 млн человек в год. Об этом "РГ" сообщил почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

"Нигде в мире даже близко нет такого санаторно-курортного комплекса, как в России. Число койко-мест в наших здравницах превышает 430 тысяч. До пандемии в них оздоравливалось более 6,8 млн человек в год. А могут российские санатории принимать более 9,5 млн человек", - сказал он. По его словам, достижению этой цифры может способствовать продление программы кешбэк-туров по России и освоение межсезонья.

Фото: iStock
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Как пояснил Сергей Шпилько, одна из главных проблем внутреннего российского туристического рынка - это сезонные колебания спроса и, соответственно, плохая загрузка туробъектов, особенно загородных, в межсезонье, в силу климатических условий.

"Загрузить межсезонье, если говорить об экономике нашего бизнеса, - главная задача. Если мы не решим эту задачу - трудно будет обеспечить повышение эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию туристской инфраструктуры. С точки зрения сроков возвратности и других показателей. Круглогодичная загрузка является первым и самым главным шагом в направлении повышения инвестиционной привлекательности загородной туриндустрии", - подчеркнул почетный президент РСТ.

Он также отметил, что сейчас появился шанс исправить ситуацию. "Сейчас как никогда людям надо укрепить свой иммунитет, многим пройти курс медицинской реабилитации. Это касается в первую очередь переболевших COVID-19. Тем, кто не переболел, надо этот иммунитет укреплять. И такая возможность существует в санаториях, которые в том числе подготовили серьезные программы медицинской постковидной реабилитации. Такие программы есть и в здравницах Крыма, Краснодарского края, Кавминвод, Подмосковья и многих других регионов России", - подытожил Шпилько.

Экономика Туризм

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