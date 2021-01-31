На Дальнем Востоке и в Сибири на незаконные акции вышли немногочисленные группы людей

Полиция и Росгвардия несколько раз предупреждали об ответственности за выход на несогласованное мероприятие. В итоге несколько десятков нарушителей самостоятельно проследовали в автобус в сопровождении сотрудников правоохранительных ведомств. "Задержанные сопротивления полиции не оказывали, стычек не было. Точных данных о числе задержанных пока нет", - сообщают информагентства.

"Сегодня, 31 января с 12:00 до 13:30 в Петропавловске-Камчатском на площади Ленина проходило несанкционированное массовое мероприятие, в котором приняли участие 30 человек", - сообщили в Управлении МВД России по Камчатскому краю, добавив, что в территориальные отделы полиции были доставлены 9 граждан.

"31 января в Хабаровске за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны 13 человек. Общее количество участников - 58", - сообщили в Управлении МВД России по Хабаровскому краю. Оставшиеся, как сообщил корреспондент "РГ" с места событий, вели себя достаточно мирно, водили хоровод, потом быстро разошлись.

"В Якутске проходило несанкционированное массовое мероприятие, в котором приняли участие 25 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 14 граждан", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, добавив, что незаконное мероприятие прошло быстро.

В Барнауле на улицы вышли всего несколько десятков человек. В Омске участники несогласованной акции в центр не прошли, правоохранителям удалось не допустить этого. Людей было мало, и они быстро разошлись.

В Новосибирске немногочисленная незаконная акция уже тоже завершилась. С площади все ушли. Прошло все спокойно.

Во Владивостоке участники немногочисленной незаконной акции перешли с площади на лед Амурского залива, где еще пару часов водили хороводы и выкрикивали лозунги. Среди их участников, которые вышли на лед, в основном очень молодые люди. Сотрудники ОМОНа в итоге вытеснили правонарушителей на берег. К 15.30 акция уже закончилась.

Незаконная акция в Иркутске тоже завершилась. Обошлось без серьезных ЧП. К Дому Быта на Урицкого пришли несколько десятков человек.