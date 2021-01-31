Названы лидеры кинопроката в России

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 28-31 января 2021 года продолжает возглавлять анимация Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа" - 260 млн руб, 608,5 млн руб за 11 дней показов. Такими темпами мультфильм голливудской студии "Пиксар" может собрать в нашей стране и 1 млрд руб. Больше России "Душа" заработала только в Китае.

Далее следует криминальная ретродрама Джона Ли Хэнкока "Дьявол в деталях" - 88 млн руб.

На третьем месте фэнтезийный боевик Пола У.С. Андерсона "Охотник на монстров" - 83 млн руб.

Четвертая позиция у сказки Дмитрия Дьяченко с бюджетом 650 млн руб "Последний богатырь: корень зла" - 39 млн руб и 2 млрд 34 млн руб за 31 день показов. Картина стала четвертым отечественным релизом, преодолевшим в наших кинотеатрах отметку в 2 млрд руб. Ее посмотрели в прокате уже более 7 млн россиян.

На пятой строчке драматический фильм-катастрофа Алексея Нужного с бюджетом 550 млн руб "Огонь" - 32 млн руб и 869 млн руб на шестой неделе демонстрации.

И замыкает шестерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд "Зоя"- военная драма Максима Бриуса с бюджетом 95 млн руб - 31.5 млн руб.