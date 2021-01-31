Названы отличительные симптомы "британского" штамма коронавируса

Новости

Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Рейнджерс" 09:08
В Омске задержали убийц футболиста Егора Дробыша 08:44
Овечкин вышел на седьмое место по голам в регулярных чемпионатах НХЛ 08:36
Собянин: Около полумиллиона человек записались на вакцинацию от COVID-19 08:32
Врач: Москвичам рано надевать весеннюю одежду 07:50
Японские военнослужащие брошены на борьбу со вспышкой COVID-19 07:46
Названы отрасли с самой высокий и низкой эффективностью труда 07:07
В Японии выявлен очаг заражения "британским" штаммом коронавируса 07:03
Reuters: Два адвоката Трампа по делу об импичменте покинули его команду 06:28
Самолет президента Эквадора совершил вынужденную посадку 05:50
В Калифорнии началось расследование в связи с угрозами в адрес губернатора 05:33
Американцев обязали носить маски в общественном транспорте 04:50
Россиянам рассказали о выгодных способах вложения 100 тысяч рублей 04:11
Иммунолог сравнила особенности течения коронавируса и гриппа 03:39
NBC: 1 февраля Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США 03:18
В США число случаев COVID-19 превысило 26 миллионов 02:50
Синоптик озвучил сроки наступления весны в центральных регионах России 02:23
Экс-спартаковец Луис Адриано выиграл Кубок Либертадорес в составе "Палмейраса" 01:27
В Кембриджском университете обнаружена "находка века" 01:03
Нулевого пациента с ВИЧ связали с Первой мировой войной 00:59
В РФПИ прокомментировали информацию о поставках вакцины в ДНР и ЛНР 00:49
В Москве за взятку арестованы сотрудники Роспотребнадзора 00:32
Польская полиция применила газ против манифестантов 30.01.2021
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Тунисе 30.01.2021
ЦОДД назвал улицы, на которых 31 января нельзя будет парковаться 30.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
31.01.2021 08:09
Рубрика: Общество

Названы отличительные симптомы "британского" штамма коронавируса

Текст: Ирина Невинная
При заражении новым штаммом коронавируса, который обычно называют "британским", у заболевших более выражены такие симптомы, как кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах. При этом потеря вкуса и обоняния наблюдается реже, чем у "китайского" варианта, - сообщает BBC со ссылкой на данные Национальной статистической службы Великобритании.
Фото: AFP/Pascal POCHARD-CASABIANCA Фото: AFP/Pascal POCHARD-CASABIANCA
Фото: AFP/Pascal POCHARD-CASABIANCA

Выводы ведомства были сделаны после обработки данных отобранных случайным способом шести тысяч жителей Англии, которые заболели COVID-19 с середины ноября 2020 года по середину января 2021.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Попова: Британский штамм коронавируса в России не распространяется

"Такие симптомы, как потеря обоняния и вкусовой чувствительности с новым штаммом проявляются реже. Но они по-прежнему входят в число трех основных симптомов заболевания: высокая температура, появившийся недавно постоянный кашель и изменения во вкусовой чувствительности. У большинства зараженных проявляется хотя бы один из этих трех симптомов", - пишет издание.

Из группы численностью 3,5 тысячи человек, заразившихся новым ("британским") штаммом:

35% кашляли,

32% испытывали усталость,

25% жаловались на боль в мышцах и в целом в теле,

21,8% испытывали боль в горле,

18% столкнулись с изменением вкуса и обоняния.

Из группы численностью 2,5 тысячи человек, заразившихся предыдущим штаммом:

Фото: iStock
ВОЗ заявила об обнаружении "британского" штамма коронавируса в 70 странах

28% кашляли,

29% испытывали усталость,

21% жаловались на боль в мышцах и в целом в теле,

19% испытывали боль в горле,

16% потеряли вкусовую чувствительность,

15% потеряли обоняние.

Данные по головной боли, затрудненному дыханию или диарее и рвоте оказались идентичными.

Уже накоплены данные, подтверждающие более высокую контагиозность (заразность) "британца". Однако, не смотря на то, что многие страны Европы усиливают сейчас противоэпидемические меры, вплоть до объявления полного локдауна, делается это превентивно, так как доказательств большей опасности неблагоприятного течения заболевания при заражении "британским" штаммом до сих пор не получено.

"Есть некоторые основания полагать, что этот штамм более смертоносный, но достаточных научных оснований для подтверждения этого пока нет", - пишет BBC.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

ГП: За провокации и насилие на незаконных акциях грозит статья "массовые беспорядки"
Собянин: Около полумиллиона человек записались на вакцинацию от COVID-19
Россиянам рассказали о выгодных способах вложения 100 тысяч рублей
Иммунолог сравнила особенности течения коронавируса и гриппа
Синоптик озвучил сроки наступления весны в центральных регионах России
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна