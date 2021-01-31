Названы отрасли с самой высокий и низкой эффективностью труда

Максимальная в российской экономике эффективность труда, по данным 2020 года, сложилась в сфере производства лекарств и медицинских материалов, химических веществ и продуктов, бумаги и изделий из нее. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал замминистра экономического развития Петр Засельский.

"Намного хуже обстоит ситуация на мебельных и кожгалантерейных фабриках, при пошиве одежды", - добавил он.

Производительность труда имеет две ипостаси: увеличение добавленной стоимости через снижение себестоимости и повышение выручки, считает Петр Засельский. При этом для повышения выручки или снижения себестоимости компаниям нужны сотрудники, владеющими передовыми технологиями управления и знаниями в области бережливого производства.

"Но таких людей немного, они за пять копеек работать не будут, - сказал замминистра. - Получается замкнутый круг: чтобы увеличить доход, надо нанять дорогостоящего специалиста, а на это нет денег, потому что производительность труда невысокая".

О том, как государство помогает компаниям решить эту проблему, читайте в интервью с Петром Засельским в ближайших номерах "Российской газеты".