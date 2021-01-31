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Рубрика: Экономика

Тянем резину

Нефтехимические проекты получат льготы
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8370)
Проектам нефтехимии продолжат оказывать масштабную поддержку как за счет предоставления налоговых стимулов, так и благодаря привлечению дополнительных инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Тихонов

С недавнего времени президент много внимания уделяет теме развития нефтехимии. В прошлом году он посетил крупнейший нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим" в Тюменская области, построенный компанией "Сибур". О новых нефтехимических проектах заявили уже почти все лидеры нефтегазовой отрасли - "Газпром", "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром нефть".

Фото: РИА Новости
Владимир Путин определил направления развития нефтехимической отрасли

Развитие нефтехимии позволит уменьшить негативное влияние на экономику низких цен на нефть и газ, а также увеличит доходы бюджета. Назвать нефтегазовый рынок стабильным не получается даже с самой большой натяжкой, за последние 20 лет котировки барреля колебались от 20 до 140 долларов за баррель, а цены на газ - от 60 до более тысячи долларов за 1 тыс. кубометров. Нефтегазовая отрасль приносит более трети экспортных доходов России, но при таких скачках мировых цен ставит под угрозу сбалансированность и стабильное развитие экономики страны. Цены на готовую продукцию не подвержены таким колебаниям.

Правительству до 30 июня 2021 года поручено проработать возможность использования демпфирующего механизма для компаний - производителей синтетического каучука. Наиболее широкое применение каучуки находят в производстве шин и резиновых технических изделий. "Около половины мирового рынка составляют натуральные каучуки, которые производятся из сока дерева гевея, - говорит директор практики "Газ и химия" VYGON Consulting Дмитрий Акишин. Колебания "урожайности" гевеи оказывают кардинальное влияние на мировые цены на каучук, которое демпфер позволит эффективно сглаживать. Россия обеспечивает около 10% мирового производства синтетических каучуков, из которых примерно две трети идет на экспорт, сказал эксперт.

До 31 мая поручено подготовить план поддержки производителей малотоннажной и среднетоннажной химической продукции до 2030 года. По словам Акишина, номенклатура продуктов этого сегмента нефтехимии на порядки больше, чем крупнотоннажной, и очень разнообразна. Многие из них дефицитны, например, полиуретаны или изоцианаты для российского рынка являются среднетоннажным продуктом, хотя в мире существуют мощности в сотни тысяч тонн. Целевым для таких товаров будет премиальный внутренний рынок, но экономически эффективные производства могут превысить его объемы и часть продукции будет ориентирована на экспорт.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Путин поручил повысить конкурентоспособность нефтехимической продукции

До 30 июня поручено рассмотреть вопрос о целесообразности применения инвестиционного коэффициента для нефтехимических предприятий. Он будет увеличивать размер вычета для организаций, использующих нефть, прямогонный бензин и пропилен в качестве сырья в производстве. Но только при условии участия этих компаний в инвестсоглашениях. Это должно способствовать модернизации предприятий и расширению производства на нефтеперерабатывающих заводах. "Применение инвестсоглашений уже хорошо зарекомендовало себя в нефтегазовой отрасли, - говорит Акишин. - Обратный акциз на СУГ и этан обеспечил увеличение доходности нефтехимических проектов на 4-5%. Развитие нефтехимии на НПЗ также имеет высокий сырьевой и экономический потенциал, который на данный момент не раскрыт во многом из-за эффекта масштаба", - считает эксперт.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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