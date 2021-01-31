NI признал превосходство российского вертолета Ми-28НМ над Apache

Российский вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" по боевым возможностям превосходит американский ударный вертолет AH-64 Apache. В воздушном бою у машины США нет никаких шансов, чтобы уйти от новейших российских ракет класса "воздух-воздух".

Как сообщает National Iinterest, господство в воздухе Ми-28НМ получит за счет тепловизионной ракеты Р-74М, обладающей способностью поражать воздушные цели на расстоянии около 38 километров.

Военный эксперт предполагает, что российские "Ночные охотники" будут охотиться за вертолетами США из засад. Укрывшись от радиолокационного обнаружения за рельефом местности, они будут неожиданно атаковать своих воздушных противников. Потенциальными целями "Николай Михайловича", так в российские пилоты неофициально называют Ми-28НМ, могут стать также крылатые ракеты и истребители пятого поколения.

В свою очередь AH-64 Apache, как отмечает издание, может быть вооружен зенитными ракетами Stinger. Однако проведенные в 80-90 годах исследования показали, что наземный ПЗРК на вертолете проигрывает авиационным ракетам в вопросах наведения на цель.

"Реальная проблема заключается в том, что ударные вертолеты не предназначены для ведения воздушного боя. Apache нужен для доминирования на поле боя с массированным огнем, а не для охоты на воздушные цели", - считает бывший вертолетчик, директор Музея авиации армии США в Форт-Ракере Роберт Митчелл.

Кстати

В истории авиации зафиксирован случай, когда вертолет сбил в воздушном бою самолет. 27 октября 1984 года иракская газета Baghdad Observer сообщила, что около поселка Эйн-Хош вертолет Ми-24 сбил иранский реактивный истребитель F-4 Phantom II. Вертолет шел на малой высоте, и первая атака истребителя не удалась. Иранский пилот решил расстрелять Ми-24 из 20-мм шестиствольной пушки Vulcan, но иракский вертолетчик "задрал нос" машины и выпустил "облако" неуправляемых ракет С-5. Одна из них, угодив в фюзеляж самолета, превратила иранский F-4 в груду обломков.