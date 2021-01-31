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Рубрика: В мире

Нулевого пациента с ВИЧ связали с Первой мировой войной

Текст: Андрей Васильев
Известный эксперт утверждает, что первым человеком, инфицированным ВИЧ, стал голодающий солдат времен Первой мировой войны, который заразился вирусом в Камеруне во время охоты на шимпанзе.

Профессор Жак Пепен выпустил новую книгу "Истоки СПИДа". Он изложил свою новую гипотезу в интервью Mail Online. Пепен утверждает, что солдат Первой мировой войны заразился ВИЧ от шимпанзе, а затем вирус распространился через город Леопольдвиль, ныне Киншаса, в Конго.

Американские ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

СПИД унес более 33 миллионов жизней, а от его возбудителя, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), до сих пор оказалось невозможным найти вакцину. Лекарства, предотвращающие передачу вируса, теперь легко доступны во многих странах, однако в 2019 году ВИЧ заразились 1,7 миллиона человек в мире. Пепин, эпидемиолог из Университета Шербрука в Канаде, десятилетиями пытался выяснить происхождение ВИЧ - с тех пор, как начал работать терапевтом в Заире (сегодня Демократическая Республика Конго) в 1980-х годах.

Профессор Пепин считает, что как только вирус закрепился в человеческой популяции, он сначала распространялся медленно, ограничиваясь пределами столицы тогдашней бельгийской колонии. По его оценкам, этот единственный случай передачи вируса в 1916 году привел к заражению около 500 человек в начале 1950-х годов. Распространение ВИЧ на тот момент было вызвано, прежде всего, повторным использованием грязных игл в больницах, результатом нехватки ресурсов и ограниченных возможностей дезинфекции.

К 1960-м годам несколько случаев были зарегистрированы в других частях бывшего Бельгийского Конго. Технический специалист из Гаити, который приехал в эту страну после обретения независимости, заразился вирусом в этом регионе и в конечном итоге привез его домой. "Через несколько лет он был реэкспортирован в Америку, где распространился среди гомосексуалистов и потребителей инъекционных наркотиков, а из США попал в Западную Европу", - заключил доктор Пепин.

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