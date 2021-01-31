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31.01.2021 17:53
Рубрика: Власть

Общественники фиксируют травлю лиц, критикующих организаторов незаконных акций

Текст: Иван Егоров
Организаторы несанкционированных акций оказывают в интернете давление на артистов и общественных деятелей, которые призывают не поддаваться на их провокации. Об этом ТАСС сообщил глава рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич. "Мониторинг Общественной палаты фиксирует мощнейший разгон ненависти в отношении тех, кто стоит на позиции закона. Идет травля артистов, общественных деятелей - то есть всех, кто призывает не поддаваться на провокации", - сказал Малькевич.

По его словам, самый яркий пример - это травля в соцсетях юмориста Семена Слепакова за стих о протестах. Общественная палата также фиксирует случаи обращений в администрацию западных соцсетей со стороны провокаторов с требованием заблокировать в Twitter, Instagram тех, кто борется с так называемыми "навальнистами".

Фото: Телеграм-канал "Еду в Татарстан"
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В качестве примера Александр Малькевич привел фейки, связанные с пятилетним сыном главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, из которой пытаются слепить историю с "сакральной жертвой".

"Мы видели в соцсетях большое количество фотографий, когда стоит мальчик у дома, в снегу, в сугробе и чуть ли не кричит. По методичкам западным, должна быть некая сакральная жертва, но поскольку такого нет и все в целом корректно, то в соцсетях предлагается эта история с мальчиком", - отметил член ОП РФ.

По словам Малькевича, были зафиксированы "совершенно провокационные истории с призывами брать с собой арматуру, чуть ли не зажигательные смеси, чуть ли не восстания устраивать".

По его данным, мониторинг ОП также зафиксировал создание Telegram-чатов, в которых ведется не только координация действий, но и контроль за деятельностью правоохранителей, в том числе перехват разговоров по рациям и отслеживание их перемещений.

"Также выявлены попытки создания Telegram-каналов для деанонимизации правоохранителей абсолютно по белорусскому сценарию. В прошлый раз была уже целая сетка таких каналов, но их заблокировали, а теперь вновь они появляются, и это вызывает тревогу", - подытожил член Общественной палаты России.

Кстати, Малькевич оказался прав на счет поиска "сакральной жертвы". Во время прямых трансляций на оппозиционных каналах уже появились вбросы о якобы затоптанном толпой ребенке во время пресечения несанкционированных акций правоохранителями.

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