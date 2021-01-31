Как омоновцы и полицейские оказывали помощь пострадавшим 31 января гражданам

В столичном метро на станции метро "Сухаревская" девушка сегодня утром упала на рельсы. Машинист успел вовремя затормозить, поднять девушку помогли сотрудники Росгвардии. Они донесли пострадавшую до машины "Скорой помощи". И, только передав медикам, вернулись к дежурству.

Еще одна девушка упала в обморок в воскресенье на выходе из станции метро "Красные ворота". На помощь ей дежурившие поблизости росгвардейцы. Бойцы оказали первую помощь девушке.

Другой раз проявили отзывчивость сотрудники Росгвардии на площади трех вокзалов в Москве. Они оказали помощь мужчине в инвалидной коляске при спуске по лестнице. На видеоролике, опубликованном в соцсетях 31 января, видно, как несколько росгвардейцев помогают мужчине спуститься со ступенек.

Ранее сотрудники Росгвардии пришли на помощь девушке, у которой лопнуло колесо автомобиля в центре столицы. Двое правоохранителей сменили поврежденное колесо. Владелица иномарки в этот момент стояла рядом.

Еще один показательный случай - "Скорая помощь" попала в пробку. Сотрудники ДПС вместе с дежурившими неподалеку омоновцами кинулись расчищать машине путь. В итоге в кратчайший срок помогли медикам проехать.

Не отставали и полицейские. В Санкт-Петербурге полицейский вывел из толпы беременную девушку, которой угрожала опасность. Страж правопорядка проводил даму до безопасного места.

В Иркутске, Хабаровске и Петропавловске-Камчатском полицейские проводили разъяснительные беседы с молодыми людьми, направлявшимися в сторону улиц и площадей, на которых собирались участники несогласованных акций. Тон бесед - исключительно вежливый.

В Краснодаре дамы-полицейские раздавали всем желающим маски.