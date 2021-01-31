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31.01.2021 18:37
Рубрика: Общество

Онколог Минздрава назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин

Текст: Ольга Игнатова
У мужчин наиболее часто возникает рак бронхов, предстательной железы и кожи, а у женщин - рак молочной железы, матки и ободочной кишки, рассказал гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, на первом месте у мужчин онкология трахеи и бронхов, на втором месте - рак предстательной железы, на третьем - рак кожи. Очень часто развиваются опухоли в желудке и ободочной кишке. А у женщин чаще всего встречается рак молочной железы, на втором месте - рак кожа, на третьем - рак матки, на четвертом - опухоль ободочной кишки.

Фото: iStock
Названа привычка, отказ от которой способен предотвратить онкологию

По словам врача, только в 15-20% случаев онкология - генетическая предрасположенность. Во всех остальных случаях развитие злокачественных новообразований провоцирует образ жизни человека. Именно поэтому доктора не перестают повторять: нужно своевременно проходить профосмотры, сократить факторы риска, такие, как курение, злоупотребление алкоголем, красным мясом, а также следить за своим весом. Каприн напоминает, что возраст - это тоже фактор риска. К сожалению, чем старше человек становится, тем выше у него вероятность заболеть раком. Риск развитие новообразований повышается на 7-10% после 65 лет.

По данным Минздрава, России сегодня зарегистрированы около 640 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. Два года назад - в 2018 году - их было около 599 тысяч. По мнению Каприна, рак стали чаще диагностировать. В нацпроекте "Здравоохранение" заложено, что за шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс населения. На достижение этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами. Идет процесс создания центров амбулаторной онкопомощи, а также референс-центры, в которых проводятся исследования.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Онкология: как победить рак

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