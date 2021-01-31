Президент России своим указом внес изменения в списки ядерных материалов и оборудования двойного назначения, подлежащих экспортному контролю.

Контроль за поставками из России ядерных материалов и оборудования такой же строгий, как и контроль за качеством изготовления 300-тонных корпусов реактора на волгодонском "Атоммаше". Фото: Getty Images

Изменения вносятся в два параллельно существующих перечня. Это "Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль". А также "Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль".

Речь, в частности, про оборудование, которое используется или может быть использовано для вскрытия оболочек и дробления отработанного (т.е. облученного в реакторе и высокорадиоактивного) ядерного топлива - это начальная операция в технологии переработки ОЯТ. А такая переработка - предмет особого контроля со стороны МАГАТЭ с целью не допустить получения в пороговых и неядерных странах материалов для создания ядерного оружия (выделение из ОЯТ плутония-239 и сопутствующие технологии).

В другом случае уточняются некоторые технические характеристики и термин "в общественном достоянии". Говорится, на какие технологии и программное обеспечение экспортный контроль не распространяется. Такое освобождение предусмотрено для технологий, находящихся в общественном достоянии или относящихся к фундаментальным научным исследованиям. Не подпадают под экспортный контроль информация, "минимально необходимая для оформления патентной заявки", и программное обеспечение, "проданное через предприятия розничной торговли без каких-либо ограничений".

"РГ" обратилась за разъяснениями в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК): чем вызваны эти и другие изменения, кого они касаются и как это связано с международными обязательствами нашей страны - в частности, с Договором о нераспространении ядерного оружия, членством в Группе ядерных поставщиков и соблюдением режима гарантий МАГАТЭ.

Компетентно

Андрей Никольский, начальник управления экспортного контроля ФСТЭК России:

- Издание указа с уточняющими положениями обусловлено тем, что Россия входит в так называемую Группу ядерных поставщиков. И решения, которые принимаются в рамках этого межгосударственного форума, должны быть инкорпорированы в национальную законодательную базу и нормативные акты государств-членов. Их в настоящее время 46, включая Россию.

Целевое назначение Группы ядерных поставщиков - это как раз вопросы, связанные с осуществлением экспортного контроля за продукцией, которая может быть использована в целях ядерной деятельности. Это ядерные материалы, оборудование и специальные неядерные материалы, а также оборудование двойного назначения.

Поэтому у нас два списка - список ядерных материалов и так называемый двойной список. Изменения в них были подготовлены по результатам деятельности за последние три года в рамках Группы ядерных поставщиков. А принцип работы группы - достижение консенсуса по всем вопросам. Поэтому уточнения, которые вносятся в списки, согласованы со всеми участниками. Можно сказать, что это зеркальная и синхронная мера со стороны России - ровно то, что должны сделать и делают другие страны из Группы ядерных поставщиков.

В отношении материалов и оборудования, которые не подлежат перемещению через границы?

Андрей Никольский: Не совсем так. Они подлежат или могут подлежать перемещению через границы, но только при соблюдении определенных условий. И вот как раз за этим устанавливается экспортный контроль и определенные требования выдвигаются. В том, что касается списка ядерных материалов, требования достаточно жесткие. Это наличие государственной гарантии об использовании в заявленных целях, передача под гарантии МАГАТЭ поставляемой продукции и ряд других обязательных требований. Только при наличие таких подтверждающих документов и обязательств может быть разрешена потенциальная экспортная поставка. А дальше, уже сама поставка, осуществляется по лицензиям, которые выдаются ФСТЭК России.

То есть это делается в интересах режима нераспространения оружия массового уничтожения, материалов, технологий и оборудования для его производства?

Андрей Никольский: Да. В отношении списка ядерных материалов такие защитные механизмы разрабатываются как раз в Группе ядерных поставщиков. И они же становятся инструментом к Договору о нераспространении ядерного оружия.

В нашей стране этот документ кого касается? Каким ведомствам, кроме вашего, адресован?

Андрей Никольский: Нашей службе он адресован в той связи, что мы контролируем внешнеэкономическую деятельность. А касается в первую очередь госкорпорации "Росатом", отдельных предприятий и организаций в контуре минпромторга, некоторых других экспортеров. Это по списку ядерных материалов. Что же до второго списка - материалов и оборудования двойного назначения, туда включен большой ряд товаров и технологий, начиная от радиоактивных материалов и заканчивая отдельными элементами, которые используются при создании ядерных реакторов и другого "чувствительного", как принято говорить, оборудования.

В документе сделана оговорка, что изменения вступают в силу только через 3 месяца после официального опубликования самого указа. Чем это вызвано?

Андрей Никольский: Такая норма закреплена в федеральном законе об экспортном контроле. Согласно ей, списки вступают в силу через 3 месяца после их опубликования. Это продиктовано заботой о том, чтобы российские участники внешнеэкономической деятельности ознакомились с новыми требованиями и руководствовались ими в работе.