Песков назвал продление ДСНВ успехом Путина

Продление договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - успех всего думающего человечества, российской дипломатии и президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Наверное, это нужно считать успехом всего думающего человечества", - заявил Песков. Это тема, которая волновала всех, добавил он.

"Ну и, конечно, успех нашей дипломатии, лично президента, который аргументированно говорил о том, что это именно тот краеугольный документ, к сожалению, сейчас единственный оставшийся у нас, который позволяет нам держать под контролем стратегический наступательный потенциал двух стран", - заметил пресс-секретарь президента.

Но совершенно необязательно договоренность станет сигналом к рациональности в переговорах и по другим темам. "Можно на это надеяться, конечно, и всегда нужно надеяться на лучшее. Но при этом нужно трезво отдавать себе отчет в том, что вряд ли стоит ожидать какой-то трансформации американской позиции по наиболее чувствительным вопросам", - заключил Песков.

"Новая администрация президента Байдена продемонстрировала политическую волю", - оценил пресс-секретарь президента. Продлить договор на пять лет предложили американцы. "Это очень хорошее предложение, которое, конечно же, получило сразу же поддержку российской стороны", - заметил Песков.