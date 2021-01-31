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31.01.2021 15:28
Рубрика: Власть

Песков назвал продление ДСНВ успехом Путина

Текст: Кира Латухина

Продление договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - успех всего думающего человечества, российской дипломатии и президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
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"Наверное, это нужно считать успехом всего думающего человечества", - заявил Песков. Это тема, которая волновала всех, добавил он.

"Ну и, конечно, успех нашей дипломатии, лично президента, который аргументированно говорил о том, что это именно тот краеугольный документ, к сожалению, сейчас единственный оставшийся у нас, который позволяет нам держать под контролем стратегический наступательный потенциал двух стран", - заметил пресс-секретарь президента.

Но совершенно необязательно договоренность станет сигналом к рациональности в переговорах и по другим темам. "Можно на это надеяться, конечно, и всегда нужно надеяться на лучшее. Но при этом нужно трезво отдавать себе отчет в том, что вряд ли стоит ожидать какой-то трансформации американской позиции по наиболее чувствительным вопросам", - заключил Песков.

"Новая администрация президента Байдена продемонстрировала политическую волю", - оценил пресс-секретарь президента. Продлить договор на пять лет предложили американцы. "Это очень хорошее предложение, которое, конечно же, получило сразу же поддержку российской стороны", - заметил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Договор об СНВ

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