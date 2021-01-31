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Рубрика: В мире

Президент Чехии назвал шумиху вокруг Навального "балаганом"

Текст: Игорь Дунаевский
Президент Чехии Милош Земан назвал "балаганом" шумиху вокруг Алексея Навального, а самого его - "российским националистом", а не борцом за демократию, как это преподносят своей аудитории западные СМИ.
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

В эфире радио Frekvence 1 Земан пояснил, что изучил высказывания блогера, который в том числе поддерживал воссоединение Крыма с Россией и сталинские депортации, например чеченцев, а также "участвовал в нескольких националистических шествиях". "Так что это за борец за демократию?", - поинтересовался Земан, выразив мнение, что Навальный на самом деле является "российским националистом".

Президент Чехии считает, что на самом деле блогер выступает не против политики властей России, а против ее президента, поскольку "хотел бы быть на его месте". "Это очень большая разница", - уверен Земан, резюмировавший, что "ситуация с Навальным - это попросту балаган".

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