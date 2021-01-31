Приезжающих на Кубу будут помещать в обсерваторы

На фоне непрекращающегося роста заболеваемости COVID-19 власти Кубы объявили о вынужденном ужесточении правил въезда на Остров. С 6 февраля сокращается число авиарейсов на Кубу, а все прибывающие будут помещаться в обсерваторы, где будут дожидаться получения результатов второго ПЦР-теста, проводимого на пятый день после прилета. О нововведениях объявил в ходе пресс-конференции глава эпидемиологического департамента министерства здравоохранения Кубы Франциско Дуран.

"Принятые ранее меры не соблюдались. Нынешняя вспышка произошла не только из-за того, что на Кубу прилетали зараженные коронавирусом, но и из-за того, что нам не удалось обеспечить выполнение всех санитарных протоколов. Прежде всего - необходимой изоляции до получения результатов ПЦР-теста", - объяснил Дуран причины самой масштабной вспышки COVID-19 с начала пандемии.

Теперь предусмотренная ранее самоизоляция на дому в ожидании результатов ПЦР-тестов будет проходить в обсерваторах. Для постоянно проживающих на Острове Свободы кубинцев карантинные центры будут бесплатными, а иностранцам придется заплатить за нахождение в переоборудованных в обсерваторы гостиницах.

Впрочем, пока нововведение не должно затронуть туристов, трудовых мигрантов, а также дипломатов: они будут обязаны следовать указаниям принимающих министерств ведомств (в случае туристов - министерства туризма) и следовать их указаниям. Как минимум, ужесточение вряд ли затронет "пакетных" туристов, прибывающих на Остров по заранее купленной турпутевке. От них сейчас на Кубе, в частности, требуют предоставления справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, а до получения единственного теста, который в обязательном порядке делается по прилету, - находиться на территории отеля в медицинской маске. А вот самостоятельные путешественники, вероятно, рискуют испытать на себе ужесточение антикоронавирусных мер.

Кроме того, в рамках нововведений власти объявили о том, что с 6 февраля сокращается число авиарейсов на Кубу из США, Мексики, Панамы, Багам, Доминиканы, Ямайки и Колумбии.

Напомним, что власти Кубы, открыв 15 ноября прошлого года главную воздушную гавань страны - гаванский аэропорт, требовали от прибывающих соблюдать карантин до получения результатов второго ПЦР-теста, который делался на пятый день. Впрочем, установленные сроки не соблюдались: результаты если и приходили, то явно не на седьмой день после прилета, а в лучшем случае на десятый. А иногда и не приходили вообще. Ответственные путешественники, которые звонили в медучреждения, желая узнать результаты теста, в подавляющем большинстве получали лаконичный ответ: "Если с вами не связались, значит все нормально". Но то - сознательные граждане. А многие кубинцы попросту не утруждали себя соблюдением карантина. А приезжали они на новогодние праздники преимущественно из стран с далеко не самой благоприятной эпидемиологической обстановкой. Например, США. Вместо положенной самоизоляции тут же устраивались масштабные вечеринки, которые в итоге и стали рассадником заразы. В ответ власти продолжают последовательно вводить ограничения. Например, в Гаване школы перешли на дистанционное обучение, сокращен режим работы магазинов и общественно транспорта, ограничено межпровинциальное сообщение.

В итоге накануне Куба обновила антирекорд новых случаев COVID-19. За сутки в стране было выявлено 910 заболевших. Таким образом, с начала пандемии на Острове зафиксировано 25674 коронавируса, а число летальных исходов составляет 213.