Продолжится ли газовое противостояние России и США на востоке

Россия не скрывает, что собирается расширять трубопроводный экспорт своего газа в Китай. В течение ближайших 4 лет будут расти поставки по "Силе Сибири" до 38 млрд кубометров в год, на очереди строительство "Силы Сибири-2" через Монголию, а в перспективе - есть еще проект газопровода с Сахалина, который условно называют "Сила Сибири-3". Без учета последнего, трубопроводные поставки в Китай могут превысить 65 млрд кубометров в год, что займет около 20% от сегодняшнего потребления газа в этой стране.

В свете таких наполеоновских планов не может не возникнуть вопрос о противодействии этим проектам со стороны других крупных игроков газового рынка. Информационная и санкционная война, развязанная США против "Северного потока - 2" за Европу, где потребление газа почти не растет, показывает, насколько они заинтересованы в расширении экспорта своего сжиженного природного газа (СПГ) и как далеко могут зайти, отстаивая свою выгоду.

Рынок Китая - лакомый кусок: в 2020 году потребление газа составило здесь около 330 млрд кубометров в год. США сейчас связаны с Китаем торговым соглашением, по которому Пекин должен закупить их энергоресурсов на 52 млрд долларов до 2022 года, но никаких других гарантий дальнейшего сотрудничества нет.

"Противодействовать строительству наших газопроводов в страны АТР для США значительно сложнее, чем давить на Евросоюз, - говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. - На востоке гораздо выше степень технологической автономности".

Санкции в отношении финансирования также не окажут должного эффекта, считает аналитик "Финам" Иван Семченков. Он уточнил, что крупные нефтегазовые китайские компании Sinopec, CNOOC и PetroChina не торгуются на биржах США и не привлекают долговое финансирование у американских инвесторов. В случае санкций эти компании просто получат финансирование у локальных инвесторов или со стороны государства. Идентично этому влияние санкций на "Роснефть" и "Газпром", которые очень активно последние несколько лет развивают добычу нефти и газа на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, пояснил Семченков.

Китайский газовый рынок разделяют на прибрежный - для СПГ, и внутренний - для трубопроводного газа. Но это разделение с каждым годом становится все более зыбким. Во-первых, из-за того, что никто не мешает на территории Китая строить продолжения российских газопроводов. Во-вторых, потому что газовый рынок становится более глобальным - потребители перестают зависеть от одного поставщика, а разница стоимости между трубопроводным газом и СПГ снижается, особенно в период низких цен.

"На расстояниях до 2,5-3 тыс. км (протяженность "Силы Сибири" около 3 тыс. км.) более выгодно поставлять газ по трубопроводу, а на больших за счёт танкеров - СПГ", - говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Пока предполагается, что трубопроводы будут снабжать газом северные провинции, а СПГ пойдёт в южные регионы Китая. Но учитывая, что относительно близкий российский газ дешевле, можно предположить, что объемы его экспорта будут увеличиваться.

Не вызывает сомнений, что США обязательно постараются принять контрмеры для защиты экспорта своего СПГ, но их влияние в АТР слишком ограничено. "А российские компании уже адаптировались к санкциям, и возможные дополнительные ограничения со стороны США не смогут существенным образом навредить их операционной деятельности", - считает Семченков.