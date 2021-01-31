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31.01.2021 18:29
Рубрика: Власть

Путин проведет совещания по отраслям экономики и пообщается с учителями

Текст: Кира Латухина

Стал известен график президента РФ на следующую неделю. О мероприятиях, которые проведет Владимир Путин, сообщил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия 1") Павел Зарубин.

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1 февраля глава государства примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных юбилею первого президента России. Борису Ельцину 1 февраля исполнилось бы 90 лет.

Также Путин поздравит Патриарха Кирилла с годовщиной со дня интронизации.

На этой неделе президент проведет еще несколько совещаний по ситуации в различных отраслях экономики, пообщается с лауреатами конкурса "Учитель года" и соберет заседание Совета Безопасности России.

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