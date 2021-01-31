Воскресные события, очевидно, не оправдали ожиданий организаторов незаконных акций. Несмотря на массированный вброс в соцсети призывов и обещаний устроить масштабное публичное действо, особого отклика у граждан они не получили. Даже в многомиллионной Москве, по данным столичного МВД, на улицы вышло около двух тысяч человек.

В большинстве городов полиции было больше, чем тех, кто вышел на незаконные акции. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Журналистов больше, чем участников

Практически во всех регионах полицейских, росгвардейцев и журналистов оказалось чуть ли не больше тех, кто вышел на незаконные акции. В некоторых регионах не вышел вообще никто. Как сообщают наши собственные корреспонденты, в Пензе полиции было больше, чем вышедших. В Перми собралось около 200 человек, в Астрахани - 100, по нескольку десятков - в Волгограде и Тамбове.

Когда в Сибири и на Дальнем Востоке наступил вечер, а в других регионах страны стало понятно, что не получается большого шума, организаторы попробовали подретушировать ситуацию доступными им способами. Чтобы совсем не "провалиться" в социальных сетях, начали распространять фейки. Начали писать, что народу на них пришло море, что были битвы и задержания небывалого накала, что есть раненые, естественно, со стороны участников несанкционированных акций. Распространение фейков объяснимо - финансовую отчетность перед спонсорами еще никто не отменял, а то в следующий раз могут дать меньше.

Правда, долго ложью наслаждаться не получалось - "фейки незамедлительно блокируются, а авторы привлекаются к ответственности", заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

"На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций".

Роскомнадзор напомнил, что согласно статье 13.41 КоАП РФ нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

"Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления. Такое право дает статья 15.3 Федерального закона N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - уточнили в ведомстве.

Но без фейков никак не получится эффектная картина "массового протеста". К примеру, в Благовещенске никто не вышел на улицу, а в Ростове-на-Дону акция в поддержку Алексея Навального потерпела фиаско, хотя накануне в социальных сетях за нее активно ратовали. Итог - пришли около 70 человек. Но среди них оказались те, кто вышел не поддержать Навального и его сторонников, а высказать им свое несогласие. Это, пожалуй, один из самых неприятных сюрпризов для организаторов незаконных акций. Все ростовское мероприятие, которое анонсировали как чуть ли не "общенародное", закончилось за полчаса.

Организаторов акций разочаровало, что на улицу вышли и те, кто против подобных акций и считает их опасными для страны. Фото: Тагир Раджавов

За помощью - в Вашингтон

Вероятно, нечто подобное соратниками блогера все же прогнозировалось. Не зря оттуда уже просят Запад вмешаться в дела России, придумать еще какие-нибудь санкции, еще как-то наказать тех, кто им мешает. У самих-то не очень получается.

Просьба к загранице подсобить с точки зрения права - вещь серьезная. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич в разговоре с журналистами назвал просьбу Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом России в список иноагентов) к США ввести санкции против граждан РФ госизменой. И напомнил о необходимости принятия в России аналога закона Логана.

Просьба к загранице подсобить с точки зрения права - вещь серьезная

Совсем недавно издание Washington Post опубликовало полный список граждан, против которых ФБК (еще раз напоминаем, внесен Минюстом России в список иноагентов), основанный Алексеем Навальным, призывает руководство США ввести санкции. В "приоритетный шорт-лист" попали министры, крупные бизнесмены, банкиры и даже журналист.

"Конечно, эта ситуация абсолютно вопиющая. Здесь речь идет абсолютно о госизмене, во-первых. Во-вторых, я напоминаю, что Общественная палата выступила инициатором принять в России аналог американского закона Логана", - прокомментировал ситуацию Малькевич.

Суть этого закона Логана, как напомнил общественник, состоит в том, "что подвергаются реальному уголовному преследованию люди, которые сотрудничают с зарубежными государствами с целью причинения вреда своей стране".

"Это не закон про иноагентов, это гораздо более мрачная история. Это то, что мы сейчас видим: гражданин Российской Федерации обращается к иностранному государству и говорит: "А давайте сделаем плохо таким-то гражданам РФ за то, что они ведут себя не так, как мы бы хотели". Те законы об иностранных агентах, которые у нас приняты, они мягкие, либеральные, и этим пользуются. У нас электоральный год, соответственно, давление будет усиливаться, идет информационная война совершенно лютого накала", - отметил Малькевич.

В Общественной палате РФ заявили, что видят давление на артистов и общественных деятелей, которые призывают не поддаваться на провокации к участию в несанкционированных акциях. Даже в только что умершего народного артиста Василия Ланового не постыдились бросить ком грязи...

Не оправдали провокационных ожиданий организаторов акции и правоохранители. Картинки, которые поступали в Сеть из разных городов страны, показывают: полицейские и росгвардейцы действовали более чем корректно и на провокации разгоряченных активистов реагировали сдержанно. Хотя попытки вызвать их на силовой ответ предпринимались, и не раз.

В Иркутске ищут авторов фейка об избиении пожилой участницы акции. Информация о "пострадавшей от побоев полицейских" пожилой участнице протестного митинга оказалась ложной. Как утверждают в региональном управлении МВД, все было совсем не так.

"Пострадавшая" вела себя достаточно агрессивно: громко ругалась и выкрикивала оскорбления, размахивала руками, однако полицейские не реагировали на ее провокации, - уточнили в пресс-службе регионального управления МВД. Тогда женщина демонстративно легла на землю - этот момент зафиксировала видеокамера. На кадрах съемки отчетливо видно, что никакого физического воздействия к ней не применялось".Решив, что женщине стало плохо, полицейские вызвали бригаду медиков. Врачи осмотрели женщину в машине "скорой помощи", откуда час спустя ее забрал сын.

И еще одна примета прошедшего дня. На акции стали выходить не только сторонники блогера, но и те, кто понимает, какую опасность представляют для страны его призывы к уличной политике. В Ростове-на-Дону на площади собралось около 70 человек. Кроме сторонников Навального выразить свою позицию пришли и те, кто категорически против подобных лозунгов. Несколько человек выстроились в одиночные пикеты с флагами и самодельными плакатами "За единое Отечество: от Бреста до Владивостока", "Работаем, братья! Отечество в опасности", "Нет Майдану в России" и т.д. Многие из них сравнивали происходящее с событиями в 2013 году в Киеве и пытались уговорить молодежь не повторять ошибок соседей.

Акция протеста, которую пытались ангажировать как "всенародную", завершилась примерно за полчаса. В 12.53 (специально засекли время) улица Пушкинская в Ростове-на-Дону открылась для туристов и жителей города.

Когда подписывался этот номер газеты, небольшие группы граждан еще перемещались по столице в поисках "приключений". Организаторам хотелось добиться массовой провокации. Это им не удалось.

Над материалом работали Ирина Штерман, Николай Грищенко