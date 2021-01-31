Журналистов больше, чем участников
Практически во всех регионах полицейских, росгвардейцев и журналистов оказалось чуть ли не больше тех, кто вышел на незаконные акции. В некоторых регионах не вышел вообще никто. Как сообщают наши собственные корреспонденты, в Пензе полиции было больше, чем вышедших. В Перми собралось около 200 человек, в Астрахани - 100, по нескольку десятков - в Волгограде и Тамбове.
Когда в Сибири и на Дальнем Востоке наступил вечер, а в других регионах страны стало понятно, что не получается большого шума, организаторы попробовали подретушировать ситуацию доступными им способами. Чтобы совсем не "провалиться" в социальных сетях, начали распространять фейки. Начали писать, что народу на них пришло море, что были битвы и задержания небывалого накала, что есть раненые, естественно, со стороны участников несанкционированных акций. Распространение фейков объяснимо - финансовую отчетность перед спонсорами еще никто не отменял, а то в следующий раз могут дать меньше.
Правда, долго ложью наслаждаться не получалось - "фейки незамедлительно блокируются, а авторы привлекаются к ответственности", заявили в пресс-службе Роскомнадзора.
"На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций".
Роскомнадзор напомнил, что согласно статье 13.41 КоАП РФ нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.
"Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления. Такое право дает статья 15.3 Федерального закона N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - уточнили в ведомстве.
Но без фейков никак не получится эффектная картина "массового протеста". К примеру, в Благовещенске никто не вышел на улицу, а в Ростове-на-Дону акция в поддержку Алексея Навального потерпела фиаско, хотя накануне в социальных сетях за нее активно ратовали. Итог - пришли около 70 человек. Но среди них оказались те, кто вышел не поддержать Навального и его сторонников, а высказать им свое несогласие. Это, пожалуй, один из самых неприятных сюрпризов для организаторов незаконных акций. Все ростовское мероприятие, которое анонсировали как чуть ли не "общенародное", закончилось за полчаса.
За помощью - в Вашингтон
Вероятно, нечто подобное соратниками блогера все же прогнозировалось. Не зря оттуда уже просят Запад вмешаться в дела России, придумать еще какие-нибудь санкции, еще как-то наказать тех, кто им мешает. У самих-то не очень получается.
Просьба к загранице подсобить с точки зрения права - вещь серьезная. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич в разговоре с журналистами назвал просьбу Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом России в список иноагентов) к США ввести санкции против граждан РФ госизменой. И напомнил о необходимости принятия в России аналога закона Логана.
Совсем недавно издание Washington Post опубликовало полный список граждан, против которых ФБК (еще раз напоминаем, внесен Минюстом России в список иноагентов), основанный Алексеем Навальным, призывает руководство США ввести санкции. В "приоритетный шорт-лист" попали министры, крупные бизнесмены, банкиры и даже журналист.
"Конечно, эта ситуация абсолютно вопиющая. Здесь речь идет абсолютно о госизмене, во-первых. Во-вторых, я напоминаю, что Общественная палата выступила инициатором принять в России аналог американского закона Логана", - прокомментировал ситуацию Малькевич.
Суть этого закона Логана, как напомнил общественник, состоит в том, "что подвергаются реальному уголовному преследованию люди, которые сотрудничают с зарубежными государствами с целью причинения вреда своей стране".
"Это не закон про иноагентов, это гораздо более мрачная история. Это то, что мы сейчас видим: гражданин Российской Федерации обращается к иностранному государству и говорит: "А давайте сделаем плохо таким-то гражданам РФ за то, что они ведут себя не так, как мы бы хотели". Те законы об иностранных агентах, которые у нас приняты, они мягкие, либеральные, и этим пользуются. У нас электоральный год, соответственно, давление будет усиливаться, идет информационная война совершенно лютого накала", - отметил Малькевич.
В Общественной палате РФ заявили, что видят давление на артистов и общественных деятелей, которые призывают не поддаваться на провокации к участию в несанкционированных акциях. Даже в только что умершего народного артиста Василия Ланового не постыдились бросить ком грязи...
Не оправдали провокационных ожиданий организаторов акции и правоохранители. Картинки, которые поступали в Сеть из разных городов страны, показывают: полицейские и росгвардейцы действовали более чем корректно и на провокации разгоряченных активистов реагировали сдержанно. Хотя попытки вызвать их на силовой ответ предпринимались, и не раз.
В Иркутске ищут авторов фейка об избиении пожилой участницы акции. Информация о "пострадавшей от побоев полицейских" пожилой участнице протестного митинга оказалась ложной. Как утверждают в региональном управлении МВД, все было совсем не так.
"Пострадавшая" вела себя достаточно агрессивно: громко ругалась и выкрикивала оскорбления, размахивала руками, однако полицейские не реагировали на ее провокации, - уточнили в пресс-службе регионального управления МВД. Тогда женщина демонстративно легла на землю - этот момент зафиксировала видеокамера. На кадрах съемки отчетливо видно, что никакого физического воздействия к ней не применялось".Решив, что женщине стало плохо, полицейские вызвали бригаду медиков. Врачи осмотрели женщину в машине "скорой помощи", откуда час спустя ее забрал сын.
И еще одна примета прошедшего дня. На акции стали выходить не только сторонники блогера, но и те, кто понимает, какую опасность представляют для страны его призывы к уличной политике. В Ростове-на-Дону на площади собралось около 70 человек. Кроме сторонников Навального выразить свою позицию пришли и те, кто категорически против подобных лозунгов. Несколько человек выстроились в одиночные пикеты с флагами и самодельными плакатами "За единое Отечество: от Бреста до Владивостока", "Работаем, братья! Отечество в опасности", "Нет Майдану в России" и т.д. Многие из них сравнивали происходящее с событиями в 2013 году в Киеве и пытались уговорить молодежь не повторять ошибок соседей.
Акция протеста, которую пытались ангажировать как "всенародную", завершилась примерно за полчаса. В 12.53 (специально засекли время) улица Пушкинская в Ростове-на-Дону открылась для туристов и жителей города.
Когда подписывался этот номер газеты, небольшие группы граждан еще перемещались по столице в поисках "приключений". Организаторам хотелось добиться массовой провокации. Это им не удалось.
Над материалом работали Ирина Штерман, Николай Грищенко