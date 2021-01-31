В Липецкой области в рамках социального контракта появятся новые меры поддержки - из региональной казны будут выделять по 100 тысяч рублей тем, кто хочет стать владельцем личного подсобного хозяйства: завести корову, коз, разводить кроликов, птицу, выращивать овощи или ягоды. Словом, создать все условия для того, чтобы на столе семьи всегда были свежие домашние продукты. Кому выгодно получить выплату и много ли можно на нее приобрести?

В том, что жить на селе без огорода сложнее, многие семьи уже убедились на собственном опыте. Конечно, мало кто теперь засаживает десятки соток картошкой на корм животным, как еще лет 30 назад, но вот ягодники, теплицы, аккуратные грядки - первый признак семьи трудолюбивой. Куры, индейки, утки - уже не считаются "мелочью" в хозяйстве, а коз или корову завести - дело не только хлопотное, но и затратное.

Первое, на что приходится тратиться начинающему владельцу подсобного хозяйства - это покупка поголовья и создание условий для него. На сайтах объявлений ценник на корову стартует от 50 тысяч рублей. Козы тоже стоят больше десятка тысяч рублей. За суточных цыплят, утят и других пернатых тоже приходится выкладывать кругленькую сумму, которая зависит от количества, а к ним сразу же нужно приобрести набор кормов, премиксов, витаминных добавок. Поэтому однозначно ответить на вопрос: на что именно липецкой семье хватит ста тысяч - очень сложно.

Те липчане, кто уже воспользовался соцконтрактом и получил средства на развитие фермерского хозяйства, уверены: для семьи, которой не за что купить молока, но готовой ухаживать за коровой, такая сумма - это хорошее подспорье. Кроме того, в нынешнем году у заключающих соцконтракт жителей области появится возможность пройти обучающие курсы. К примеру, если у человека не хватает знаний для ухода за животными, для него выделят еще до 30 тысяч рублей - на оплату необходимых курсов.

Важно, что новое направление - это отнюдь не фермерство. Для сельских предпринимателей в регионе действуют совсем другие условия соцконтракта. Те, кто хочет обеспечить продуктами не только семью, но и продавать на свободном рынке, получают по 250 тысяч рублей социальной поддержки.

Им помогают с бизнес-планом будущего хозяйства, консультируют по рынкам сбыта и рассказывают о тонкостях предпринимательства на начальном этапе. Более 400 жителей региона уже получили эту выплату и создали прибыльный бизнес.

"Если бы не финансовая поддержка, мы бы вряд ли решились изменить свою жизнь", - признаются обладатели социального контракта

Выбрать нишу им помогли консультанты центров поддержки малого предпринимательства. Так в Грязинском и Усманском районах появились новые ягодники, в Добринском - стали активно выращивать бычков на откорм, и даже бывшие горожане решили попробовать себя в фермерском деле. Яркий пример - семья Ольги Бородулиной, которая приобрела участок в пригороде областного центра, разбила там теплицы и построила все, что нужно перепелкам, курам-бройлерам и кроликам. Теперь обеспечивает продуктами не только свою многодетную семью, но и покупателей домашнего мяса и овощей.

- Если бы не финансовая поддержка, мы бы вряд ли решились изменить свою жизнь, - признаются обладатели социального контракта.