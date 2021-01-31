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31.01.2021 08:16
Рубрика: Общество

Московская олимпиада по истории искусств пройдет с участием Третьяковки

Текст: Ирина Огилько
Третьяковская галерея и Центр педагогического мастерства столичного департамента образования и науки совместно проведут Московскую олимпиаду по истории искусств. Подробности выяснил корреспондент "РГ".
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Как рассказала заместитель гендиректора Государственной Третьяковской галереи по просветительской и издательской деятельности Марина Эльзессер, олимпиада школьников - это во многом профориентационное мероприятие. "Нас волнует наше будущее, нас интересует, кто придет к нам на работу через 5-10 лет, - сказала она "РГ". - Через олимпиаду мы ищем способных, талантливых молодых людей, которым интересна история искусств, культурология, мировая художественная культура. Несмотря на то, что строгих ограничений нет, к участию в олимпиаде приглашаем, в первую очередь, старшеклассников, которые задумываются о будущей профессии, о возможности связать ее с музейной деятельностью". К слову, в подготовке вопросов, проверке заданий активно участвуют сами сотрудники галереи. Олимпиада состоит из двух этапов: заочного (ответы можно искать в любых источниках информации) и очного (он проходит в самой галерее, школьники остаются наедине с картинами). Участвовать в испытаниях может любой ученик столичной школы, которому это интересно.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Школьные олимпиады: где участвовать и как готовиться?

"У нас миллионы людей, которые любят искусство и не являются профессионалами в этой области. Они ходят к нам на лекции и экскурсии, потому что просто хотят что-то узнать о живописи, скульптуре, графике, - говорит Эльзессер. - Поэтому если школьник хочет стать врачом, геологом или кем-то еще, но любит искусство и хочет в нем разбираться, он может участвовать в испытании. Ведь рассматривать картины, искать информацию, размышлять - это увлекательно".

По данным Эльзессер, в прошлом году в первом туре участвовали более трех тысяч человек, но к очному туру осталась лишь сотня. В этом году музейщики ожидают похожие цифры, да и тема олимпиады этого года интересна и актуальна: "Романтизм в России и Германии". Как отмечает заместитель гендиректора, романтизм не имеет хронологического окончания: он по-прежнему жив и в искусстве современных художников, и в современной общественной мысли. Кроме этого, в 2021 году Третьяковская галерея планирует открыть совместно с художественными собраниями Дрездена крупнейшую выставку "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии".

Как раз во время проведения этой выставки пройдет очный тур. А чтобы зрители не отвлекали учеников, на время финала залы закроют для других посетителей.

"Все задания очного тура связаны с произведениями искусства, которые находятся в экспозиции: их нужно сравнивать и анализировать, - сказала она. - Также участникам предлагается написать небольшое эссе на одну из тем". Писать школьники будут в неформальной обстановке: участникам выдают специальные сидушки, на них можно сидеть даже возле описываемой картины.

Кстати, зарегистрироваться и выполнить задания заочного тура можно на сайте олимпиады до 11 февраля включительно.

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