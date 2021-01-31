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31.01.2021 12:01
Рубрика: Общество

На вокзалах Москвы выявлено почти 150 нарушений масочного режима

Текст: Ирина Огилько

В ходе проверки в воскресенье, 31 января, трех столичных вокзалов специалисты Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявили 147 нарушителей перчаточно-масочного режима. Об этом сообщил журналистам главный инспектор ОАТИ Москвы Олег Петренко.

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"Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией и ГКУ "Организатор перевозок" проведено обследование территории трех вокзалов - Казанского, Ленинградского и Ярославского - на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. В ходе обследования выявлено несоблюдение гражданами перчаточно-масочного режима. В ходе рейда было выявлено 147 нарушителей", - сказал он.

Инспектор напомнил, что для нарушителей предусматривается штраф в размере 4 тыс. рублей.

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