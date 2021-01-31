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31.01.2021 11:50
Рубрика: Экономика

Названы самые аварийные дороги Москвы

Текст: Сергей Бабкин

Самой аварийной дорогой Москвы по итогам 2020 года стал МКАД. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, на кольцевой магистрали произошло 748 аварий с пострадавшими.

Фото: iStock
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Второе место в рейтинге со 167 серьезными ДТП заняло ТТК, третье - Калужское шоссе (110 аварий). Основной причиной всех этих аварий стало превышение скорости. "Мы просим автомобилистов осознанно подходить к управлению автомобилем, - прокомментировал статистику заммэра Максим Ликсутов. - Езда на высокой скорости требует огромного опыта вождения от водителя. Если не уверены в безопасности маневра, не спешите давить на педаль газа. Только вместе мы сможем снизить количество аварий и погибших на дорогах".

В то же время власти намерены провести противоаварийные мероприятия на самой скоростной магистрали - МКАД. Кольцо планируется полностью оснастить видеонаблюдением, обустроить аварийные "карманы", установить дополнительное освещение и усилить контроль за ремонтными работами.

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