Названы самые аварийные дороги Москвы

Самой аварийной дорогой Москвы по итогам 2020 года стал МКАД. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, на кольцевой магистрали произошло 748 аварий с пострадавшими.

Второе место в рейтинге со 167 серьезными ДТП заняло ТТК, третье - Калужское шоссе (110 аварий). Основной причиной всех этих аварий стало превышение скорости. "Мы просим автомобилистов осознанно подходить к управлению автомобилем, - прокомментировал статистику заммэра Максим Ликсутов. - Езда на высокой скорости требует огромного опыта вождения от водителя. Если не уверены в безопасности маневра, не спешите давить на педаль газа. Только вместе мы сможем снизить количество аварий и погибших на дорогах".

В то же время власти намерены провести противоаварийные мероприятия на самой скоростной магистрали - МКАД. Кольцо планируется полностью оснастить видеонаблюдением, обустроить аварийные "карманы", установить дополнительное освещение и усилить контроль за ремонтными работами.