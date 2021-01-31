Около 2 тысяч человек приняли участие в несанкционированной акции в Москве

В несанкционированной акции в столице приняли участие около 2 тысяч человек. Такие официальные данные сообщила на 14:30 пресс-служба ГУ МВД Москвы. Она отметила, что эта цифра учитывает и многочисленных представителей СМИ.

По данным полиции, около 600 участников акции попытались организовать проход по тротуарам нескольких улиц города, но были остановлены правоохранительными органами. В пресс-службе столичного главка подчеркнули: сотрудники полиции при взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе.