У кого-то "Олимпийский" ассоциируется с Олимпиадой-80, у кого-то с концертами, у кого-то с теннисным Кубком Кремля, у кого-то с чемпионатом мира по русскому хоккею - тут даже сборная Монголии играла, у кого-то с футбольными матчами, а у кого-то с книжным рынком.

На месте спорткомплекса "Олимпийский" теперь огромный котлован. На горизонте виден театр Российской Армии, скрытый до этого фасадом арены. Фото: Артем Локалов

"Олимпийский” закрыли в 2019-м. Изначально новые владельцы обещали сохранить исторический фасад арены, построенной к Олимпийским играм 1980 года.

Должно было получиться, как с "Лужниками", где исторические стены остались, а всю начинку заменили к чемпионату мира по футболу 2018 года. Хотя арену, построенную в 1956 году, после этого реконструировали не раз, но фасад оставался неизменным. Это важно с исторической и градостроительной точек зрения.

Но с "Олимпийским" все получилось не так. Спорткомплекс действительно устарел, реконструкция была необходима. В итоге все пришло к полному сносу и здания спорткомплекса, и бассейна.

- Спорткомплекс стал символом московской Олимпиады. Хотя "Олимпийский" многим запомнится и как концертная площадка. Это важное место для Москвы, без него город сложно было представить последние 40 лет, - говорит старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин.

Но почему "Олимпийский", от которого уже ничего не осталось, вообще можно было называть памятником архитектуры, ведь официально он таковым не являлся? По словам специалистов, дело, в том числе, в уникальной мемебране, накрывавшей огромный зал, который можно было за несколько часов переформатировать под необходимый вид соревнований или для концерта.

- Москва потеряла уникальную площадку, - продолжает Ромодин. - Еще три года назад "Олимпийский" оставался крупнейшим таким комплексом в Европе. Да, в городе появились многофункциональные арены, город не испытывает в них недостатка. Но для действительно масштабных мероприятий такая арена, как "Олимпийски", необходима.

Мемориальная ценность "Олимпийского" - не только соревнования на московских Играх, но и первые концерты, в частности, выступление группы "Space" в 1983 году, концерт группы "Кино" в 1990-м, музыкальный фестиваль "Максидром", проходивший здесь с 1995 по 2003 год.

При этом "Олимпийский” тоже строился не на пустом месте. Под ним исчез целый московский район. В ХХ веке город понес огромные потери: было снесено Зарядье, гражданская застройка на Васильевском спуске и Боровицкой площади, Китайгородская стена, Сухарева башня, Храм Христа Спасителя, застройка Охотного ряда, а потом и гостиница "Москва”, построенная на этом месте...

85 лет назад в столице открыта гостиница "Москва".



Для ее стройки снесли квартал с Лоскутным тупиком и Обжорным переулком (️ 1903 года) - тут торговали снедью и всякой мелочью.



"Москву" снесли в 2003-м, заменив на похожее здание. В нем тоже отель, а вместо лавок - магазины. pic.twitter.com/CeDe6x7J9u — Журнал "Родина" (@HistoryRodina) December 20, 2020

Мещанский район, где в 1980-м возвели махину "Олимпийского”, приговорили еще в 1935-м, здесь планировалось проложить широкий проспект от театра Советской Армии (он кстати, отлично стал виден сейчас, после сноса "Олимпийского”). Но потом перестройке помешала война и строительная техника пришла сюда в конце 1970-х.

Теперь стройтехника работает в гигантском котловане на месте, где стояла арена. Очевидно, и фасад не сохранили из-за этого: прежний стилобат (фактически цокольный этаж), ограничивал застройщика в подземных работах. Углубиться можно было только пожертвовав фасадом.

- В мире есть примеры, когда такие постройки второй половины ХХ века сменяют более современными. Хотя есть и случаи, когда градозащитные объединения выступают за сохранение таких зданий в стиле модернизм и им удается их отстоять, - объясняет Денис Ромодин. - Жаль, что такой объект в Москве утерян. Теперь тут построят новый комплекс с обликом, который отчасти будет копировать черты снесенного здания, простоявшего тут 40 лет. Интересно, сколько времени уготовано новому...