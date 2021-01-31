Собянин: Около полумиллиона человек записались на вакцинацию от COVID-19

В Москве около пятисот тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"На сегодняшний день записалось около полумиллиона человек, больше 300 тысяч привилось уже", - цитирует РИА Новости Собянина.

Ранее он сообщил, что более половины жителей российской столицы уже перенесли коронавирусную инфекцию. При этом Собянин отметил, что переболевшим СOVID-19 спешить с прививкой не стоит. Повторно вирус подхватывают меньше одного процента горожан.