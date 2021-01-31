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31.01.2021 13:53
Рубрика: Общество

Столичных школьников пригласили на профессиональные стажировки

Текст: Ирина Огилько

Профориентационный марафон начинается в феврале для школьников и студентов колледжей. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента науки и образования столицы.

В Москве открылись психологические онлайн-тренинги для школьников

Как рассказали в пресс-службе, тренинги и встречи с представителями различных компаний станут хорошим подспорьем в выборе профессионального пути и позволят получить экспертное мнение. Так, получить консультации специалистов можно будет по работе в сфере фармацевтики, IT-технологий, программирования, специальностях в авиационной промышленности и других. "Для того, чтобы участвовать в марафоне, нужно пройти электронную регистрацию", - уточнили в пресс-службе.

Начинается профориентация 3 февраля в 14:00 с "Советов для успешного старта карьеры".

В этот же день в 14:00 пройдет онлайн-встреча для тех, кто хочет связать свою жизнь с лекарственными средствами и лечением пациентов: "Фармацевт: особенности и перспективы профессии".

3 февраля, в 15:00 участники онлайн-встречи познакомятся с разработкой и производством современных беспилотных летательных аппаратов. Лекция называется "Беспилотные летательные аппараты: IT-технологии и робототехника".

В это же время, в 15:00 специалисты одной из ведущих компаний российской авиационной промышленности расскажут о развитии отечественного двигателестроения и всего самолетостроения России, истории своего предприятия, его структуре и производимой продукции.

4 февраля в 15:00 представитель Музея магистрального транспорта газа познакомит участников онлайн-встречи с технологическими процессами транспортировки газа.

А спустя час, в 16:00 школьники узнают о доставке писем и посланий в допетровские времени и сейчас.

Все мероприятия доступны на сайте проекта "Субботы московского школьника" в разделе "Календарь мероприятий".

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